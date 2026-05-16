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Alejandro Estrada desató reacciones al hablar de Altafulla en La casa de los famosos: “Me cayó mal”

Alejandro Estrada rompió el silencio en La casa de los famosos Colombia y llamó la atención al opinar sobre Altafulla.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada desató reacciones al hablar de Altafulla
Alejandro Estrada revela su opinión sobre Altafulla / (Fotos del Canal RCN)

Durante una conversación con Tebi Bernal, Alejandro Estrada volvió a referirse a la visita de Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión el actor sorprendió al revelar qué piensa del ganador de la segunda temporada del reality.

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¿Por qué Altafulla visitó La casa de los famosos Colombia?

Andrés Altafulla regresó a La casa de los famosos Colombia el pasado 16 de marzo como parte de una dinámica especial del reality.

El cantante, quien ganó una temporada anterior del formato, volvió a ingresar por unos días con el objetivo de apoyar al denominado “líder tirano”, una figura que tenía poder sobre varias decisiones dentro de la convivencia.

Su participación estuvo relacionada con las actividades estratégicas de la semana. Altafulla acompañó al líder en diferentes dinámicas, ayudó en la asignación de tareas y también participó en momentos que buscaban alterar la convivencia entre los participantes.

Además de apoyar el juego, su ingreso tenía otro propósito: mover las alianzas y generar nuevas tensiones dentro de la casa. Debido a que ya conocía el formato y las estrategias del programa, su presencia llamó la atención de varios participantes y de los seguidores del reality.

¿Por qué Altafulla visitó La casa de los famosos Colombia?
Altafulla visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante esos días, el barranquillero protagonizó diferentes escenas que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales, especialmente por algunas interacciones con integrantes de la temporada actual.

Uno de los momentos más comentados de aquella visita ocurrió cuando Altafulla participó en una dinámica junto a Yuli Ruiz. Durante la actividad, ambos protagonizaron un beso frente a varios participantes, incluida la presencia de Estrada, quien en ese momento era expareja de Ruiz.

La escena rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los televidentes y usuarios en redes sociales. Incluso, Yuli Ruiz reaccionó con humor a lo sucedido, afirmando que nunca había besado unos labios tan carnosos.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

En una charla reciente con Tebi Bernal, Alejandro Estrada recordó el paso de Altafulla por el programa y habló de una situación puntual que ocurrió durante una actividad dentro de la casa.

Según comentó el actor, hubo actitudes del cantante que no le generaron una buena impresión y por eso afirmó que le cayó mal, destacando que no estuvo de acuerdo con su forma de jugar.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Altafulla?
Alejandro Estrada compartió su opinión sobre Altafulla / (Foto del Canal RCN)

Además, aseguró que no entendió la postura que tomó Altafulla durante su ingreso al reality, pues consideró que, al llegar como invitado y no como participante, no debía involucrarse con ningún grupo dentro de la casa ni tomar partido en las diferencias que ya existían entre los concursantes.

"Entonces a mí ese día, él ahí adentro me cayó mal. (...) Con todo el respeto, pero no fue imparcial”, expresó.

Tras las recientes declaraciones de Estrada, en redes sociales volvieron a aparecer opiniones divididas. Algunos internautas respaldaron la postura del actor, mientras que otros consideraron que las situaciones hacen parte de las dinámicas normales del reality.

 

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