Alexa Torrex ‘413x4’ tuvo que salir de La casa de los famosos de manera inesperada: “me sacaron”

Durante el transcurso de este jueves 14 de mayo los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron una vez más a ‘413x4’, personaje creado por Alexa Torrex, quien ingresó para apoyar a El Jefe en la semana de la Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, su visita se vio interrumpida de manera inesperada y tuvo que abandonar el lugar antes de lo planeado, según comentó.

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¿Por qué Alexa Torrex ‘413x4’ tuvo de abandonar La casa de los famosos en medio de su dinámica?

Luego de haber tenido una cena romántica con Tebi Bernal la noche anterior, Alexa Torrex asumió su papel de ‘413x4’ para reingresar a La casa de los famosos Colombia y convivir con los participantes por medio de distintas dinámicas durante su estancia.

Tebi Bernal se sorprendió con el reencuentro de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, la visita, que había sido planeada con antelación para entretener al público del reality, se vio interrumpida de manera inesperada. Así lo reveló la misma Alexa Torrex a través de sus redes sociales tras abandonar La casa de los famosos Colombia.

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Según comentó en un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, ‘413x4’ no pudo completar todas las actividades que tenía previstas debido a que le informaron que debía salir del lugar lo antes posible para cumplir con otros compromisos externos.

“Terminó ‘413x4’ un poco temprano porque me enteré de que tenía unos compromisos afuera. Yo no sabía, me sacaron diciéndome eso, entonces no me pude despedir como quise, me faltaron otras cositas por hacer, pero no importa, se disfrutó”.

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Pese a que su salida tomó por sorpresa a varios seguidores del reality, Alexa Torrex dejó claro que disfrutó la experiencia y agradeció el cariño que recibió durante su breve regreso a La casa de los famosos Colombia.

¿Qué es ‘413x4’, el personaje que creó Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

‘413x4’ fue el nombre que Alexa Torrex le dio al personaje que creó dentro de La casa de los famosos Colombia cuando aún seguía en competencia. La influenciadora construyó esta personalidad inspirándose en la primera semana de la Inteligencia Artificial que llegó al reality semanas atrás y que ahora volvió a apoderarse de la afamada casa.