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Feid causa revuelo con señales confusas sobre su cercanía con Karol G: esto hizo

Feid paralizó las redes al compartir señales que están confundiendo a sus seguidores con respecto a su relación con Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid vuelve tendencia por gesto relacionado con Karol G
Feid desata rumores sobre Karol G tras inesperado gesto. (AFP/ Mike Coppola)

Feid y Karol G siguen siendo noticia y tendencia en redes sociales pese a que se confirmó la noticia sobre su ruptura. En septiembre de 2025, nacieron los rumores de que los artistas ya no estaban juntos, pero esto se confirmó hasta en abril de 2026.

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Aunque en enero de este año, el medio internacional TMZ, reveló que, según fuentes cercanas a Carolina y Salomón dijeron que ellos terminaron su relación de manera amistosa, fue la misma Karol G quien confirmó que está soltera.

De hecho, aunque las especulaciones tomaban mucha más fuerza, los seguidores de los cantantes se negaban a creer que esto fuera real, peor cuando la paisa habló sobre haber salido de su última relación, formo un gran revuelo.

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Tras más de un mes en que los rumores llegaron a su fin, los internautas aun conservan la esperanza de que ellos sigan juntos, pero hasta Feid confirmó que lo dejaron, pero, hay señales que están confundiendo a sus seguidores.

¿Cuál es la señal que envió Feid sobre su relación con Karol G?

Carolina Giraldo se está preparando para su Tour ‘Viajando por el mundo’ y por eso, compartió un video a través de las redes sociales en donde dejó ver sus duras jornadas de entrenamiento físico.

Feid desata rumores sobre Karol G tras inesperado gesto
Feid levanta sospechas sobre su cercanía con Karol G. (AFP/ Hector Vivas )

De hecho, Feid, publico un video similar en Instagram el pasado martes 12 de mayo; al igual que su ex, reveló momentos de cómo entrena y cuáles ejercicios hace.

Para muchos, este fue un detalle bastante particular que estaría mandando señales a Karol G o sobre ella, pues por su lado, Carolina también causó revuelo con particular momento sobre Feid en su publicación entrenando.

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¿Qué hizo Karol G que confundió a sus seguidores?

Mencionado anteriormente, Karol G también envió señales confusas con respecto a su relación con Feid, pues resulta que, en ese video en mención, la cantante aparece usando una camisa de su exnovio.

Feid levanta sospechas sobre su cercanía con Karol G
Feid vuelve tendencia por gesto relacionado con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

Para algunos internautas es normal seguir usando las prendas de sus exparejas, pero para otro no es normal y por eso, seguidores se hicieron una ilusión de que ellos siguen juntos o estarían conversando.

Por ahora, se sabe que no están juntos y esas supuestas señales podrían ser solo coincidencias.

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