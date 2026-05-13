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Campanita reapareció en sus redes tras hacerle una petición a Greeicy Rendón: esto le dijo la cantante

Greeicy Rendón le dejó un comentario a Campanita en sus redes tras revelar que tiene el deseo de ser bailarín de ella.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Campanita reapareció en sus redes tras hacerle una petición a Greeicy Rendón: esto le dijo la cantante
¿Qué comentario le hizo Greeicy Rendón a Campanita? | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Campanita se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los sucesos que ha presentado al ser uno de los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el creador de contenido ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes redes sociales por todos los sucesos que ha tenido desde que salió al mundo exterior.

Por ello, Campanita ha generado una gran variedad de reacciones a través de las distintas plataformas digitales tras revelar que le gustaría bailar junto a Greeicy Rendón.

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¿Cuál fue el comentario que Campanita le hizo a Greeicy Rendón?

Es clave mencionar que Campanita ha demostrado a lo largo de su amplia trayectoria profesional y su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que el baile es una de sus principales fuentes de admiración.

Campanita reapareció en sus redes tras hacerle una petición a Greeicy Rendón: esto le dijo la cantante
Esta publicación compartió Campanita mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Campanita hizo una reciente confesión mediante sus redes sociales en medio de una entrevista en el programa matutino de ‘Mañana Express’, del Canal RCN, que uno de sus mayores sueños sería bailar con Greeicy Rendón.

De este modo, el creador de contenido y bailarín compartió recientemente una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 926 mil seguidores, un video en el que aparece bailando, demostrando su gran habilidad artística, pues expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Hola mundo, regresé más recargado que nunca y con muchas sorpresas”, agregó Campanita en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue el comentario que Greeicy Rendón le hizo a Campanita en su reciente publicación?

Tras la reciente publicación que compartió Campanita en su cuenta oficial de Instagram, varios internautas se sorprendieron con el comentario que Greeicy Rendón le hizo en la publicación.

Campanita reapareció en sus redes tras hacerle una petición a Greeicy Rendón: esto le dijo la cantante
Esto le dijo Greeicy Rendón a Campanita. | Foto: Canal RCN

En la descripción de la publicación, Greeicy le respondió con varios emojis y Campanita aprovechó la oportunidad para expresarle que tiene el anhelo de ser su bailarín:

“Greeicy, voy a ti y sé que seré tu bailarín”, agregó Campanita en la descripción de la publicación.

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