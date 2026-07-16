Se filtra supuesta lista de los próximos ganadores del Balón de Oro y un colombiano aparece dos veces

El Balón de Oro es considerado el premio individual más importante del fútbol mundial. Cada año reconoce al mejor futbolista de la temporada y es entregado por la revista francesa France Football tras la votación de un jurado especializado.

En los últimos días, una supuesta lista comenzó a circular en redes sociales asegurando revelar quiénes serían los ganadores del Balón de Oro durante las próximas décadas.

Lo que más llamó la atención de los colombianos fue que en el documento aparece un futbolista colombiano como futuro ganador del prestigioso galardón, incluso en dos años consecutivos.

¿Un colombiano ganará el Balón de Oro? Viral lista lo ubica como campeón en dos ocasiones (Foto LOU BENOIST / AFP)

¿Cuál es la supuesta lista filtrada de los ganadores del Balón de Oro?

La imagen que se volvió viral muestra una supuesta lista con los nombres de los ganadores del Balón de Oro desde 2026 hasta el año 2110.

Según ese documento, el premio de 2026 sería para Jude Bellingham, mientras que Erling Haaland y Kylian Mbappé lo obtendrían en 2027 y 2028, respectivamente.

Sin embargo, lo que más generó comentarios entre los aficionados colombianos fue que, de acuerdo con esa misma lista, un futbolista llamado Nicolás Arango se convertiría en el primer colombiano en ganar un Balón de Oro.

La publicación asegura que el supuesto jugador obtendría el reconocimiento en 2099 y volvería a conquistarlo en 2100, cuando tendría 24 años, convirtiéndose en bicampeón del premio de manera consecutiva.

La imagen se viralizó rápidamente y provocó cientos de reacciones entre los usuarios, quienes bromearon con la posibilidad de que Colombia finalmente tenga un ganador del Balón de Oro.

Cabe aclarar que todo indica que la publicación fue generada con inteligencia artificial y, hasta el momento, no existe ninguna evidencia que respalde su autenticidad, por lo que se trata únicamente de un contenido viral que circula en redes sociales.

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¿Quién es el último ganador del Balón de Oro?

El más reciente ganador del Balón de Oro masculino es el delantero francés Ousmane Dembélé, quien recibió el reconocimiento correspondiente a la edición de 2025 tras una destacada temporada con el Paris Saint-Germain, en la que registró 37 goles y 15 asistencias.

En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, obtuvo su tercer Balón de Oro consecutivo, consolidándose como una de las mejores futbolistas del mundo.