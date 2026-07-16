¿España ganará la copa del mundo? Estas coincidencias con el Mundial de 2010 llamaron la atención

A pocos días de disputarse la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las redes sociales se han llenado de teorías sobre cuál selección levantará la Copa del Mundo.

Una de las que más ha llamado la atención reúne varias coincidencias entre el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando España consiguió el único título de su historia, y la edición de 2026.

Muchos aficionados consideran que estas casualidades podrían ser una señal de que la selección española está muy cerca de volver a conquistar el torneo.

Aficionados encuentran sorprendentes similitudes entre el Mundial de 2010 y el de 2026 (Foto LLUIS GENE / AFP)

¿Cuáles son las similitudes entre el Mundial de 2010 y el Mundial de 2026?

España solo ha ganado una Copa del Mundo en toda su historia y fue en Sudáfrica 2010. Desde entonces no había logrado volver a una final, algo que consiguió nuevamente en el Mundial 2026 tras derrotar a Francia en las semifinales.

A partir de ese momento, cientos de usuarios comenzaron a compartir una serie de coincidencias entre ambas ediciones del torneo. La primera, y una de las más comentadas, es que en los dos Mundiales Shakira fue la encargada de interpretar la canción oficial. En 2010 lo hizo con Waka Waka y en 2026 con Dai Dai.

También llamó la atención que España llegara al Mundial dos años después de haber conquistado la Eurocopa, tal como ocurrió antes del título de 2010. Además, en ambas ediciones la convocatoria española cuenta con ocho jugadores del Barcelona.

Otra de las coincidencias es que, en el tercer partido de la fase de grupos, España enfrentó a una selección sudamericana dirigida por Marcelo Bielsa: en 2010 fue Chile y en 2026 Uruguay.

Los aficionados también recordaron que en ambos años el Real Madrid acumulaba dos temporadas consecutivas sin ganar títulos, mientras que el Barcelona llegaba como campeón de Liga y de la Supercopa de España, pero sin conquistar la Champions League ni la Copa del Rey.

Las similitudes continúan con el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid, la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey y el triunfo de España por 1-0 frente a Portugal en los octavos de final.

Finalmente, varios usuarios destacaron que tanto en 2010 como en 2026 el Mundial comenzó un 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica y que España inició el torneo integrando el Grupo H.

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¿Cuándo es la final entre Argentina y España?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Ese día se conocerá si Argentina consigue defender el título obtenido en Catar 2022 o si España vuelve a proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia, 16 años después de su inolvidable victoria en Sudáfrica.