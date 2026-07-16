Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿España ganará la copa del mundo? Estas coincidencias con el Mundial de 2010 llamaron la atención

Usuarios en redes encontraron varias similitudes entre el único Mundial que ganó España y la edición de 2026, en la que vuelve a disputar una final.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Aficionados encuentran sorprendentes similitudes entre el Mundial de 2010 y el de 2026
Las curiosas coincidencias entre 2010 y 2026 que ilusionan a España con ganar el Mundial (Foto MIGUEL RIOPA / AFP) (MAURO PIMENTEL / AFP)

A pocos días de disputarse la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las redes sociales se han llenado de teorías sobre cuál selección levantará la Copa del Mundo.

Artículos relacionados

Una de las que más ha llamado la atención reúne varias coincidencias entre el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando España consiguió el único título de su historia, y la edición de 2026.

Muchos aficionados consideran que estas casualidades podrían ser una señal de que la selección española está muy cerca de volver a conquistar el torneo.

Las coincidencias entre el Mundial 2010 y el de 2026 que emocionan a los hinchas de España
Aficionados encuentran sorprendentes similitudes entre el Mundial de 2010 y el de 2026 (Foto LLUIS GENE / AFP)

¿Cuáles son las similitudes entre el Mundial de 2010 y el Mundial de 2026?

España solo ha ganado una Copa del Mundo en toda su historia y fue en Sudáfrica 2010. Desde entonces no había logrado volver a una final, algo que consiguió nuevamente en el Mundial 2026 tras derrotar a Francia en las semifinales.

A partir de ese momento, cientos de usuarios comenzaron a compartir una serie de coincidencias entre ambas ediciones del torneo. La primera, y una de las más comentadas, es que en los dos Mundiales Shakira fue la encargada de interpretar la canción oficial. En 2010 lo hizo con Waka Waka y en 2026 con Dai Dai.

También llamó la atención que España llegara al Mundial dos años después de haber conquistado la Eurocopa, tal como ocurrió antes del título de 2010. Además, en ambas ediciones la convocatoria española cuenta con ocho jugadores del Barcelona.

Otra de las coincidencias es que, en el tercer partido de la fase de grupos, España enfrentó a una selección sudamericana dirigida por Marcelo Bielsa: en 2010 fue Chile y en 2026 Uruguay.

Los aficionados también recordaron que en ambos años el Real Madrid acumulaba dos temporadas consecutivas sin ganar títulos, mientras que el Barcelona llegaba como campeón de Liga y de la Supercopa de España, pero sin conquistar la Champions League ni la Copa del Rey.

Las similitudes continúan con el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid, la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey y el triunfo de España por 1-0 frente a Portugal en los octavos de final.

Finalmente, varios usuarios destacaron que tanto en 2010 como en 2026 el Mundial comenzó un 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica y que España inició el torneo integrando el Grupo H.

Artículos relacionados

¿Cuándo es la final entre Argentina y España?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Ese día se conocerá si Argentina consigue defender el título obtenido en Catar 2022 o si España vuelve a proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia, 16 años después de su inolvidable victoria en Sudáfrica.

¿Se repetirá la historia? Estas coincidencias alimentan la ilusión de España en el Mundial 2026
España se enfrentará contra la actual campeona del mundo el próximo 19 de julio. (Foto Ander Gillenea / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¿Un colombiano ganará el Balón de Oro? Viral lista lo ubica como campeón en dos ocasiones Viral

Se filtra supuesta lista de los próximos ganadores del Balón de Oro y un colombiano aparece dos veces

Una lista viral con supuestos ganadores del Balón de Oro sorprendió al incluir a un colombiano como vencedor dos veces.

Sale a la luz la causa de muerte de reconocido actor de teatro y televisión Viral

Sale a la luz la causa de muerte de reconocido actor de televisión: así lamentó la noticia su amigo

El fallecimiento del actor conmocionó al mundo del teatro y la televisión. Días después, se conocieron nuevos detalles sobre su muerte.

inglaterra versus argentina en el mundial 2026 Mundial de fútbol

Se filtró qué decía la botella del arquero de Inglaterra que causó sorpresa en Argentina

Esto decía la botella del arquero de Inglaterra que cayó en manos de los jugadores de Argentina en el Mundial 2026.

Lo más superlike

exnovia de Blessd responde critica de embarazo Blessd

Manuela QM respondió a quien le dijo que se embarazó para amarrar a Blessd

Manuela QM le contestó a una seguidora que la criticó por haber tenido un bebé con el artista Blessd.

Las conmovedoras palabras de Kim Kardashian tras la muerte de su abuela emocionan a sus seguidores Kim Kardashian

Kim Kardashian rompió el silencio tras la muerte de su abuela; su emotivo mensaje conmovió en redes

nicolas de zubiria primo de julieta pineres MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity es prima de Nicolás Zubiría, ¿quién es?

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"