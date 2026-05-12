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Andreina Fiallo avivó rumores de reconciliación tras video de Fredy Guarín presumiendo su atractivo

Fredy Guarín compartió un video presumiendo su atractivo físico y Andreina Fiallo reaccionó con curioso comentario.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fredy Guarín presumió su atractivo en redes y Andreina Fiallo reaccionó. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Fredy Guarín ha estado en medio de la conversación tras los rumores de una posible reconciliación con Andreina Fiallo, luego de varias imágenes y comentarios en los que se les ha visto compartiendo juntos.

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¿Por qué surgieron rumores de reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Como bien se conoce, hace varios años el futbolista colombiano y Andreina Fiallo sostuvieron una relación sentimental de la que nacieron sus dos hijos. Sin embargo, la relación terminó en medio de la polémica por la infidelidad de Fredy Guarín con Sara Uribe.

Tras más de una década separados y luego de que ambos hicieran sus vidas con diferentes parejas sentimentales, recientemente comenzaron a surgir rumores de una posible reconciliación.

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Todo comenzó durante la celebración de los 15 años de su hija, evento en el que se les vio compartiendo juntos y publicando algunas imágenes en redes sociales.

Fredy Guarín presumió su atractivo en redes y Andreina Fiallo reaccionó. (Foto: AFP)

Además, en internet también empezaron a circular comentarios sobre una presunta ruptura entre Andreina Fiallo y el futbolista Javier Reina, con quien tiene un hijo de cinco años.

En los últimos días también han aparecido nuevas imágenes en las que Andreina y Fredy Guarín aparecen muy cercanos, situación que aumentó aún más las especulaciones.

¿Qué comentario hizo Andreina Fiallo al video de Fredy Guarín?

Recientemente, Fredy Guarín compartió un video en sus redes sociales en el que presumió su atractivo físico mientras aparecía bailando, saliendo de un vehículo y mostrando varios looks deportivos.

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“Si usted no tiene un negro en su vida, preocúpese”, escribió el exfutbolista en el video que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Andreina Fiallo, quien reaccionó dejando emojis de amor, la clásica carita con ojos de corazón.

Fredy Guarín presumió su atractivo en redes y Andreina Fiallo reaccionó. (Foto: AFP)

Como era de esperarse, el comentario no pasó desapercibido y los usuarios comenzaron a dejar mensajes dando por hecho una posible reconciliación entre ambos.

“Es todo tuyo, mi reina” y “Es su chocorramito, qué emoción, estoy feliz por ellos”, fueron algunos de los comentarios tras la reacción de Andreina Fiallo al video de Fredy Guarín.

 

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