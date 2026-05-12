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Jessi Uribe enseñó cómo pasó el Día de la madre con Paola Jara: video sorprendió

Jessi Uribe compartió un video de cómo pasó el Día de la madre con Paola Jara que dejó a más de uno desconcertado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así pasó Paola Jara su primer Día de la Madre junto a Jessi Uribe
Así pasó Paola Jara su primer Día de la Madre junto a Jessi Uribe. (Foto AFP: Frazer Harrison).

El cantante de música popular Jessi Uribe compartió con sus seguidores cómo celebró el Día de la Madre junto a Paola Jara. A través de un video en redes sociales, el artista mostró un video que dejó a más de uno desconcertado.

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¿Cómo celebró Jessi Uribe el Día de la Madre con Paola Jara?

La reconocida cantante Paola Jara celebró su primer Día de la Madre junto a su hija Emilia, fruto de su matrimonio con Jessi Uribe. Sin embargo, la pareja no reveló cómo festejó esta fecha especial sino hasta este martes 12 de mayo.

Jessi Uribe dejó ver inesperado momento con Paola Jara en Día de la Madre
Jessi Uribe dejó ver inesperado momento con Paola Jara en Día de la Madre. (Foto Canal RCN).

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe habló del tema luego de la insistencia de varios fanáticos.

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No obstante, su respuesta sorprendió a más de uno, pues el cantante evitó dar mayores detalles y aseguró que no había tenido tiempo de compartir contenido relacionado con la celebración debido a los compromisos de su gira por Europa.

“Hay que empacar 17 maletas, no hay tiempo de subir cositas (emoji riendo)”, comentó el artista junto a un corto video en el que mostró el desorden que tenían en su habitación.

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Aunque muchos esperaban conocer más detalles sobre esta especial celebración familiar, lo cierto es que Jessi Uribe y Paola Jara prefirieron mantener la fecha para ellos solos, mientras continúan cumpliendo con los compromisos de su gira musical por Europa.

¿Qué dijo Paola Jara sobre su primer Día de las madres?

Aunque la pareja de artistas no dio mayores detalles sobre cómo celebraron el primer Día de la madre para Paola Jara, la artista sí se pronunció por medio de sus redes sociales con un carrete de fotografías en el que recopiló diversos momentos vividos junto a su pequeña hija Emilia.

Jessi Uribe mostró su celebración con Paola Jara
Jessi Uribe mostró su celebración con Paola Jara. (Foto Canal RCN).

Así mismo, acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que no solo derrochó amor por su hija, sino que también felicitó a todas las mamás en este día especial.

“Te amo pedacito de mí. Para ti Emilia, eres mi mejor premio, mi mejor canción, mi mejor vida. Gracias por elegirme. Que Dios me guíe y me dé sabiduría para guiar tus pasos. Feliz día a todas las madres! Como las admiro. Dios me las bendiga”

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