Desde hace varias semanas, el nombre e Yaya Muñoz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por su paso en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Yaya Muñoz ha tenido una gran acogida mediante las distintas plataformas digitales al ser una de las panelistas del programa digital ‘Tamo en Vivo’ de Dímelo King en el que ha sorprendido al revelar varios acontecimientos de su vida.

Por su parte, Yaya abrió su corazón con sus seguidores al confesarles que ha hecho importantes cambios en cuanto a su alimentación, en especial, por algunas complicaciones que presento. De este modo, reveló que hay una bebida que la ha ayudado a tener un mejor estilo de vida.

¿Cuál fue la bebida que tomó Yaya Muñoz tras algunas complicaciones que presentó hace algunos días?

Cabe destacar que Yaya Muñoz se ha destacado por mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por ser una reconocida influenciadora.

Esta es la bebida que a Yaya Muñoz le cambió la vida. | Foto: Freepik

Por ello, Yaya reveló mediante un video en sus historias de Instagram en el que les contó a sus seguidores que ha tenido un progresivo cambio en su alimentación a causa de unas complicaciones que presentó, pues expresó las siguientes palabras:

“Ustedes saben como les he ido contando, hace como dos semanitas largas, he hecho ciertos cambios en mi alimentación que me han ayudado progresivamente. Esto lo hice porque mi colón estaba muy inflamado y parecía embarazada así entrenara. Hasta que un día Melissa, la señora que me ayuda acá en la casa, me dijo que probara el yogur kéfir, el cual me ha ayudado y es notorio”, agregó Yaya en el video.

¿Qué beneficios tiene la bebida que consume Yaya Muñoz para tener mejorías en cuanto a su salud?

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En medio de la reciente confesión que hizo Yaya Muñoz al revelar que la bebida que le ha ayudado a disminuir algunas complicaciones de salud estomacales al tomar kéfir, te contamos su significado y para qué funciona.

¿Qué es y para qué funciona el kéfir en la salud? | Foto: Freepik

Según lo dice la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, el kéfir es una bebida fermentada que trae múltiples beneficios en cuanto al sistema digestivo.

Por este motivo, ayuda a evitar infecciones y reduce problemas como estreñimiento, inflamación estomacal y gases.