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¿Por qué el ayuno intermitente de 24 horas se ha convertido en una práctica tan popular? Te contamos

Cada vez más personas practican el ayuno intermitente de 24 horas buscando equilibrio físico y mental.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beneficios del ayuno intermitente.
Beneficios del ayuno intermitente de 24 horas. (Foto de Freepik)

El ayuno intermitente es una práctica que ha venido ganando popularidad entre las personas, especialmente los deportistas, por los beneficios que se obtienen si se realiza de manera adecuada.

El ayuno intermitente está ganando popularidad.
El ayuno intermitente está ganando popularidad por sus beneficios metabólicos. (Foto de Freepik)

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En los últimos años, esta tendencia ha captado la atención de quienes buscan mejorar su bienestar y explorar nuevas formas de cuidar su cuerpo.

¿Qué beneficios tiene el ayuno intermitente por 24 horas?

Más allá de ser una moda, el ayuno intermitente de 24 horas se ha convertido en un tema de conversación constante en comunidades de salud, donde se destacan sus posibles efectos positivos cuando se lleva a cabo con responsabilidad.

Entre los puntos más mencionados por especialistas se encuentra la mejora en la sensibilidad a la insulina y el apoyo al control del peso corporal.

Sin embargo, los expertos insisten en que no se trata de una fórmula universal: la edad, el estado nutricional y las condiciones médicas de cada persona influyen directamente en los resultados.

Para quienes deciden probarlo, se recomienda mantener una hidratación constante con agua o bebidas sin azúcar, evitar actividades físicas de alta intensidad y escoger un día de descanso.

Al finalizar, es clave retomar la alimentación de manera gradual, priorizando comidas ligeras para no sobrecargar el sistema digestivo.

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¿Qué problemas puede traer hacer el ayuno intermitente de 24 horas de manera inadecuada?

Aunque puede ser tolerado por algunas personas, el ayuno intermitente de 24 horas no está exento de efectos adversos.

Mareos, dolor de cabeza, debilidad y dificultad para concentrarse son algunos de los síntomas más comunes.

Además, no se aconseja en personas con diabetes, mujeres embarazadas o quienes padecen trastornos alimentarios.

A nivel interno, el cuerpo activa un mecanismo de ahorro que prioriza la energía en los procesos vitales y reduce aquellos que no son esenciales, por lo que se recomienda hacerse con la asesoría de un nutricionista.

El ayuno intermitente de 24 horas puede abrir la puerta a beneficios metabólicos y emocionales, pero también plantea retos que no deben subestimarse. La mejor manera de abordarlo es con prudencia, conocimiento y respeto.

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