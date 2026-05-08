La reciente declaración de Nicolás Arrieta volvió a poner sobre la mesa algunas de las relaciones que construyó dentro de La casa de los famosos Colombia y las razones que lo llevaron a tomar distancia de Beba y Mariana.

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¿Cómo fue la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

En redes destacan que la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026 estuvo marcada por comentarios directos y momentos que generaron conversación en redes sociales.

El creador de contenido ingresó al reality el 11 de febrero de 2026 luego de convertirse en el primer participante confirmado de la temporada, tras obtener el 52.7 % de los votos del público.

Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Antes de entrar al programa, Nicolás aseguró en tono de humor que aceptó la propuesta principalmente por motivos económicos y comentó que su estrategia sería mantenerse alejado de los conflictos.

Otro de los episodios que generó comentarios ocurrió cuando mencionó que no llevó suficiente ropa para permanecer varias semanas dentro de la casa, situación que tomó con humor frente a sus compañeros.

Su salida del programa ocurrió el 22 de febrero de 2026, convirtiéndose en uno de los primeros eliminados de la temporada. Nicolás obtuvo el 7.72 % de los votos de apoyo, mientras que Valentino logró permanecer con un 8.03 %, una diferencia mínima que definió la eliminación.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre la participación de Beba en La casa de los famosos?

En una conversación en Buen día, Colombia, programa matutino del Canal RCN donde actualmente trabaja Arrieta, el creador de contenido aprovechó para hablar sobre el desempeño de Beba dentro de la competencia.

Nicolás reconoció que, tras regresar a la casa, la participante ha tenido un cambio importante en el juego. Además recordó que Violeta Bergonzi y Hassam destacaron su participación durante su visita VIP.

Arrieta aseguró que la salida temporal de Beba le ayudó dentro de la competencia, señalando que desde su regreso ha logrado destacarse más en el reality.

Nicolás Arrieta habló sobre la participación de Beba en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Cabe recordar que Beba salió inicialmente de La casa de los famosos Colombia por decisión del público, pero después volvió gracias a una dinámica organizada por El Jefe, junto a Luisa Cortina y Marilyn.

Aunque las otras dos participantes fueron eliminadas después de regresar al programa, Beba continúa en competencia y sigue siendo una de las figuras más comentadas por los seguidores del reality.

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¿Por qué Nicolás Arrieta se alejó de Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

En esa misma conversación, el creador de contenido explicó por qué decidió tomar distancia de Beba y Mariana durante su permanencia en La casa de los famosos Colombia.

Según contó, al comienzo tuvo una relación cercana con ambas participantes, pero con el paso de los días la dinámica cambió. Nicolás aseguró que las dos compartían gran parte del tiempo juntas hablando sobre situaciones externas al reality.