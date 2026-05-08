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Exparticipante de La casa de los famosos pidió $30 millones a Pipe Bueno; ¿se los prestó?

Un recordado exparticipante de La casa de los famosos Colombia generó múltiples reacciones tras aparecer pidiendo $30 millones.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Exparticipante de La casa de los famosos pidió $30 millones a Pipe Bueno
Alfredo Redes hizo broma a Pipe Bueno / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Una inesperada petición de dinero y varias respuestas por parte de famosos hicieron que un exparticipante de La casa de los famosos Colombia volviera a captar la atención en redes sociales.

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¿Cuál fue el exparticipante de La casa de los famosos que pidió $30 millones?

Alfredo Redes, creador de contenido y exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, publicó un video en redes sociales en el que les hizo una inesperada petición a varios famosos cercanos a él.

¿Cuál fue el exparticipante de La casa de los famosos que pidió $30 millones?
Alfredo Redes, exparticipante de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El cartagenero aseguró que estaba organizando la celebración de su cumpleaños y que necesitaba apoyo económico para completar los preparativos.

En medio de la dinámica, Alfredo les pidió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno que le ayudaran con 30 millones de pesos para la fiesta. Aunque todo ocurrió en tono de humor, las reacciones de los involucrados llamaron la atención de los internautas.

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¿Qué respondió Pipe Bueno a la invitación de Alfredo Redes?

Pipe Bueno fue uno de los famosos que recibió la llamada de Alfredo Redes. Durante la conversación, el exintegrante de La casa de los famosos Colombia le pidió al cantante que fuera el encargado del show musical de la fiesta.

Además, Alfredo le comentó en tono de humor que podía pagarle “con salchipapa”, comentario que provocó risas entre ambos. Pipe Bueno siguió la dinámica y respondió que aceptaría participar en la celebración.

¿Qué respondió Pipe Bueno a la invitación de Alfredo Redes?
Pipe Bueno reaccionó a la broma de Alfredo Redes / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la petición no terminó ahí. Alfredo también le pidió que llevara varias cajas de licor para el evento, situación que sorprendió al cantante. Aun así, Pipe mantuvo el tono relajado de la conversación y continuó respondiendo entre bromas.

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¿Cómo reaccionaron Karen Sevillano y La Segura a la petición de Alfredo Redes?

Otra llamada de fue para La Segura, quien reaccionó sorprendida cuando escuchó que necesitaba 30 millones de pesos para completar la organización de la fiesta. La creadora de contenido respondió entre risas y cuestionó la inesperada solicitud.

Durante la conversación, La Segura incluso comentó que esperaba que todo se tratara de una broma. Su reacción generó múltiples comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios afirmaron sentirse identificados con la respuesta.

Posteriormente, Alfredo contactó a Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Karen también mostró sorpresa al escuchar la cifra que necesitaba su excompañero del reality.

En medio de la llamada, la creadora de contenido preguntó cómo sería una fiesta que necesitara esa cantidad de dinero. Las respuestas de ambas influenciadoras se convirtieron en algunos de los momentos más comentados del video compartido por el cartagenero.

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