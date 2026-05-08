Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhorman Toloza respondió a Alexa Torrex tras sus acusaciones: “desprestigiar tu nombre”

Jhorman Toloza reaccionó en redes tras las declaraciones que Alexa Torrex hizo sobre su apartamento

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jhorman Toloza desmiente a Alexa Torrex tras declaraciones: “quieran desprestigiar tu nombre”
Jhorman Toloza desmiente a Alexa Torrex tras declaraciones: “quieran desprestigiar tu nombre” (Foto Canal RCN)

Jhorman Toloza y Alexa Torrex siguen dando de qué hablar tras las declaraciones que ambos han hecho sobre situaciones que habrían ocurrido fuera de La casa de los famosos Colombia mientras Alexa todavía permanecía dentro de la competencia.

Artículos relacionados

En medio de toda la polémica, Jhorman ha estado compartiendo en sus redes sociales parte de su proceso de mudanza tras la separación con la creadora de contenido y aprovechó para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja.

Jhorman Toloza habló tras polémicas declaraciones de Alexa Torrex
Jhorman Toloza reaccionó a las declaraciones de Alexa Torrex con fuerte indirecta (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?

Tras su eliminación del reality, Alexa Torrex estuvo varios días alejada de redes sociales. Tiempo después explicó que había estado concentrada solucionando varios problemas relacionados con el apartamento donde vivía con Jhorman.

Según contó la cucuteña, al regresar encontró daños dentro del inmueble y varias pertenencias afectadas. Además, aseguró que había mensajes ofensivos escritos en diferentes partes de la vivienda.

Alexa también reveló que encontró olores extraños, posibles desechos biológicos dentro del apartamento y daños visibles en algunas paredes.

Asimismo, aseguró que varias cosas que estaban dentro de la vivienda ya no se encontraban allí, afirmando que Jhorman se las habría llevado durante su mudanza.

La creadora de contenido afirmó que tanto el apartamento como varios objetos y la camioneta estaban registrados a nombre de ella, aunque también aclaró que no estaba diciendo que Jhorman no trabajara o aportara económicamente.

Las declaraciones de Alexa rápidamente generaron conversación en redes sociales y provocaron reacciones de seguidores de ambos creadores de contenido.

Alexa Torrex reveló que Jhorman se habría llevado cosas de ella
Alexa Torrex reveló que Jhorman se habría llevado cosas de ella (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué respondió Jhorman Toloza ante las declaraciones de Alexa Torrex?

En medio de su proceso de mudanza, Jhorman Toloza compartió varias historias mostrando la compra de nuevos electrodomésticos y parte de las cosas con las que está comenzando nuevamente.

Junto a las publicaciones, escribió un mensaje que muchos seguidores interpretaron como una respuesta directa a las declaraciones hechas por Alexa Torrex.

Jhorman aseguró que, con esfuerzo y con bendiciones de Dios, todo se puede empezar desde cero, “sin necesidad de llevarse cosas que no son de él”, pero siempre actuando con honestidad, incluso cuando existen personas que “quieran desprestigiar tu nombre”.

Además, agregó que si ni siquiera Dios logró agradarle a todo el mundo, mucho menos él, siendo simplemente “un mortal”.

Finalmente, el creador de contenido compartió el versículo bíblico Mateo 12:14, pasaje que habla sobre el momento en que los fariseos comenzaron a planear cómo destruir a Jesús después de la curación de un hombre en sábado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza apreció presumiendo su nuevo hogar. Talento nacional

Jhorman Toloza mostró su nuevo hogar y lanzó pulla en medio de polémica legal con Alexa Torrex; ¿qué dijo?

Jhorman Toloza mostró en redes sociales su nuevo hogar, asegurando que inicia de cero con confianza y la conciencia tranquila.

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, anuncia cambios en su vida Influencers

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, anuncia cambios en su vida; ¿de qué se trata?

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, llama la ateción al compartir inesperada frase en redes sociales.

Cintia Cossio preocupó al mostrar cómo quedó su piel tras quemarse con el sol Cintia Cossio

Cintia Cossio mostró las fuertes quemaduras que sufrió durante un viaje

Cintia Cossio mostró las quemaduras que sufrió en varias partes del cuerpo durante un viaje

Lo más superlike

BTS dejó en shock a fans latinos tras preguntar por Shakira BTS

¡BTS preguntó por Shakira! Estos detalles reveló la presidenta de México

Revuelo en redes sociales luego de las declaraciones de la presidenta de México, quien reveló que BTS preguntó por Shakira.

Nicolás Arrieta revela la razón por la que se alejó de Beba y Mariana Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela la razón por la que se alejó de Beba y Mariana en La casa de los famosos

Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi Blessd

Blessd reveló que cumplió uno de sus sueños tras conocer a Lionel Messi; así mostró el momento

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos