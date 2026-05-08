Jhorman Toloza mostró su nuevo hogar y lanzó pulla en medio de polémica legal con Alexa Torrex; ¿qué dijo?

Jhorman Toloza reapareció celebrando en las redes sociales tras el anuncio de Alexa Torrex de tomar acciones legales en contra del cucuteño por los desmanes encontrados en su apartamento.

Alexa Torrex anució acciones legales en contra de su expareja, Jhorman Toloza. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza al anuncio de acciones legales en su contra por parte de su expareja Alexa Torrex?

Luego de su ruptura en vivo y varios enfrentamientos públicos con la familia recocha, Toloza anunció su mudanza del espacio que compartía con la influenciadora, cumpliendo con su palabra el mismo día que Alexa quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3.

Al regresar a la realidad, Torrex encontró un apartamento destrozado con letreros y mensajes insultantes.

La creadora de contenido expresó que no podía creer lo que estaba viendo y que emprendería acciones legales contra su expareja.

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Lejos de preocuparse o retractarse, Toloza apareció en su Instagram presumiendo los nuevos electrodomésticos de su nuevo hogar y diciendo que este mes empezó muy bien y muy bendecido.

En otra publicación, aseguró que no tiene miedo de empezar desde cero, ya que siempre ha trabajado por sus cosas sin necesidad de quitarle nada a nadie, y que las acusaciones de Torrex buscan desprestigiar su nombre.

Según él, las críticas y señalamientos no le afectan porque tiene la conciencia tranquila y porque considera que Alexa y su familia solo buscan dañarlo públicamente.

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Entre tanto, la producción del programa activó el “botón del pánico” por 24 horas, una medida que permite a los participantes decidir si quieren abandonar la competencia e intercambiar su lugar con el último eliminado.

Carla Giraldo explicó que la puerta está abierta para quienes no deseen continuar. Alexa, por su parte, ha estado muy pendiente de sus excompañeros a través de la aplicación del Canal RCN, siguiendo de cerca la recta final del concurso.

Se especula en redes que, aunque no pueda regresar mediante el botón del pánico, podría hacerlo apoyando la estrategia publicitaria de alguno de los finalistas, siendo jefe de campaña.