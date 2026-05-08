Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd reveló que cumplió uno de sus sueños tras conocer a Lionel Messi; así mostró el momento

El cantante paisa mostró la emoción que le generó el encuentro que tuvo con el famoso futbolista, Lionel Messi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi
Blessd cumplió uno de sus sueños tras encontrarse con Lionel Messi. (Fotos: AFP)

El cantante colombiano Blessdvolvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró el momento en el que conoció al futbolista argentino Lionel Messi, el encuentro que calificó como el cumplimiento de uno de sus sueños.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el encuentro entre Blessd y Lionel Messi?

El artista paisa publicó un video a través de sus redes sociales, donde dejó ver la emoción que sintió al encontrarse con el campeón del mundo, con quien compartió un breve saludo y algunas palabras.

En el video compartido por Blessd se observa el momento exacto en el que el cantante se acerca a Lionel Messi para saludarlo con un abrazo.

Artículos relacionados

Aunque el audio del encuentro no permite escuchar la conversación, sí se logra ver que ambos intercambiaron unas cortas palabras tras el saludo.

Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi
Blessd cumplió uno de sus sueños tras encontrarse con Lionel Messi. (Foto: AFP)

Además, el intérprete de música urbana también saludó a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino, quien se encontraba junto al jugador durante el encuentro.

Como bien se conoce, Blessd ha demostrado en varias oportunidades su pasión por el fútbol. Incluso, el artista paisa es dueño de un equipo de fútbol en Colombia.

El cantante hace un tiempo convocó un partido amistoso con diferentes figuras del fútbol y también ha mostrado su cercanía con reconocidos deportistas.

Artículos relacionados

Hasta el momento no se conoce el contexto en el que se dio el encuentro con Messi, sí se sabe que Blessd se encuentra actualmente en Estados Unidos donde dará inicio a su nueva gira musical.

¿Qué pasa actualmente en la vida personal de Blessd?

El artista comenzará su tour en Tampa y posteriormente continuará con presentaciones en Miami.

Mientras tanto, en su vida personal también ha sido tema de conversación debido a la relación sentimental que mantiene con la creadora de contenido Manuela QM.

Recientemente, Manuela reveló que se encuentra en la etapa final de su embarazo y que pronto nacerá el primer hijo de la pareja.

Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi
Blessd cumplió uno de sus sueños tras encontrarse con Lionel Messi. (Foto: AFP)

Sin embargo, semanas atrás ambos estuvieron en medio de rumores luego de que se filtraran supuestos chats que involucraban al cantante con una modelo. Tras esto, comenzaron las especulaciones sobre una posible ruptura debido a algunas acciones que tomó Manuela en redes sociales.

Pese a los comentarios, la creadora de contenido apareció hace poco en uno de los conciertos que Blessd realizó en Medellín.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Zion reveló que tiene secuelas. Talento internacional

Zion dio detalles de su accidente en 2025 y confesó que duró tres semanas en coma, que le dejaron secuelas

Zion reveló que estuvo tres semanas en coma luego de su accidente en 2025 y que aún vive con secuelas físicas y emocionales.

Shakira será la encargada de la canción oficial del Mundial de fútbol. Shakira

Shakira es la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Shakira confirmó que interpretará la canción oficial del Mundial de fútbol 2026, un tema que busca repetir el éxito de Waka Waka.

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Tras cuatro meses del accidente, la hermana de Yeison Jiménez se pronunció tras el homenaje póstumo del Movistar Arena.

Lo más superlike

Luis Fonsi se viste de luto tras el fallecimiento de su abuela. Talento internacional

Luis Fonsi está de luto tras la muerte de su abuela; así fue la conmovedora despedida: “Vuela alto”

Luis Fonsi compartió un emotivo mensaje tras confirmar la muerte de su abuela materna.

Alexa Torrex habló sobre su posible regreso a La casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa Torrex habló sobre su posible regreso a La casa de los famosos: ¿repartiría el premio?

Maluma sorprendió al comparar su avión con el de Drake. Viral

Salió a la luz video donde Maluma se compara con Drake; ¿por qué generó polémica?

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos