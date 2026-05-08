Blessd reveló que cumplió uno de sus sueños tras conocer a Lionel Messi; así mostró el momento

El cantante colombiano Blessdvolvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró el momento en el que conoció al futbolista argentino Lionel Messi, el encuentro que calificó como el cumplimiento de uno de sus sueños.

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¿Cómo fue el encuentro entre Blessd y Lionel Messi?

El artista paisa publicó un video a través de sus redes sociales, donde dejó ver la emoción que sintió al encontrarse con el campeón del mundo, con quien compartió un breve saludo y algunas palabras.

En el video compartido por Blessd se observa el momento exacto en el que el cantante se acerca a Lionel Messi para saludarlo con un abrazo.

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Aunque el audio del encuentro no permite escuchar la conversación, sí se logra ver que ambos intercambiaron unas cortas palabras tras el saludo.

Blessd cumplió uno de sus sueños tras encontrarse con Lionel Messi. (Foto: AFP)

Además, el intérprete de música urbana también saludó a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino, quien se encontraba junto al jugador durante el encuentro.

Como bien se conoce, Blessd ha demostrado en varias oportunidades su pasión por el fútbol. Incluso, el artista paisa es dueño de un equipo de fútbol en Colombia.

El cantante hace un tiempo convocó un partido amistoso con diferentes figuras del fútbol y también ha mostrado su cercanía con reconocidos deportistas.

Hasta el momento no se conoce el contexto en el que se dio el encuentro con Messi, sí se sabe que Blessd se encuentra actualmente en Estados Unidos donde dará inicio a su nueva gira musical.

¿Qué pasa actualmente en la vida personal de Blessd?

El artista comenzará su tour en Tampa y posteriormente continuará con presentaciones en Miami.

Mientras tanto, en su vida personal también ha sido tema de conversación debido a la relación sentimental que mantiene con la creadora de contenido Manuela QM.

Recientemente, Manuela reveló que se encuentra en la etapa final de su embarazo y que pronto nacerá el primer hijo de la pareja.

Blessd cumplió uno de sus sueños tras encontrarse con Lionel Messi. (Foto: AFP)

Sin embargo, semanas atrás ambos estuvieron en medio de rumores luego de que se filtraran supuestos chats que involucraban al cantante con una modelo. Tras esto, comenzaron las especulaciones sobre una posible ruptura debido a algunas acciones que tomó Manuela en redes sociales.

Pese a los comentarios, la creadora de contenido apareció hace poco en uno de los conciertos que Blessd realizó en Medellín.