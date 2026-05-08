Desde hace varias semanas, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha vivido dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Tebi generó una ola de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes redes sociales a causa de todos los acontecimientos que vivió con Alexa Torrex, con quien fue shippeado.

Sin embargo, Tebi hizo una inesperada confesión mediante sus redes ante lo que puede ocurrir con Alexa Torrex cuando salga de La casa de los famosos Colombia, dejando claro todos sus puntos de vista.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Tebi Bernal sobre lo que puede ocurrir con Alexa Torrex?

Recientemente, Tebi Bernal tuvo una conversación tras la visita de Kimberly Reyes en La casa de los famosos Colombia sobre todo los sucesos que han vivido dentro del reality, en el que se han presentado polémicas, sentimientos encontrados y shippeos.

Esto dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Así también, uno de los momentos que generó una ola de comentarios por parte de los internautas fue cuando Tebi Bernal aclaró lo que puede ocurrir con Alexa Torrex cuando salga de La casa de los famosos Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

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“Yo creo que no tendría una relación con ella, yo creo que ella ya recuperó a su hombre. Además, hay una diferencia de edad y cada uno tiene diferentes proyectos en la actualidad”, agregó Tebi Bernal.

En medio de esta situación, Tebi dejó en claro que por lo pronto no sostendría una relación sentimental con Alexa Torrex, pues, cree que ella pudo regresar con su exprometido cuando no fue así.

Así fue el shippeo entre Tebi Bernal y Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue el shippeo que se presentó entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Recordemos que hace varias semanas, muchos internautas generaron una ola de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se presentaron entre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Así también, uno de los momentos que más virales se hizo fue cuando Alexa Torrex terminó su exrelación con Jhorman Toloza a causa de todos los sucesos que se presentaron con Tebi Bernal por todo lo que vivieron en la competencia.