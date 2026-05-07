Alexa Torrex rompió el silencio y reveló que Jhorman le habría sido infiel mientras estaba en el reality

Alexa Torrex volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de revelar detalles sobre cómo encontró el apartamento donde vivía con Jhorman Toloza tras salir de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido aseguró que ha vivido días difíciles desde su eliminación del reality y explicó que gran parte de su ausencia en redes sociales se debió a los problemas que encontró al regresar a su vivienda.

Además, durante un en vivo, habló sobre la situación con su expareja y reveló detalles que dejaron sorprendidos a muchos de sus seguidores.

¿Cómo encontró Alexa Torrex el apartamento?

Tras su ruptura con Jhorman Toloza, Alexa habría pedido desde la competencia que sus familiares recuperaran el apartamento donde ambos vivían y también la camioneta que utilizaban.

Luego de salir del reality, la cucuteña mostró en sus redes sociales el estado en el que encontró el lugar y aseguró que estaba tratando de solucionar varios problemas relacionados con la vivienda.

En los videos compartidos por Alexa se observa una parte del apartamento completamente desordenada, con daños visibles en algunas zonas y mensajes ofensivos escritos sobre espejos y muebles.

La creadora de contenido explicó que ya inició acciones legales contra Jhorman por los daños ocasionados dentro del inmueble.

Asimismo, aseguró que el proceso ha sido emocionalmente difícil para ella y que todavía está intentando organizar todo lo relacionado con la situación que encontró al regresar a casa.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre una posible infidelidad de Jhorman Toloza?

Durante un en vivo en sus redes sociales, Alexa habló sobre todo lo que ha ocurrido desde que salió de La casa de los famosos Colombia y reveló nuevos detalles sobre su relación con Jhorman.

La cucuteña confesó que al regresar a su apartamento encontró olores extraños, maquillajes dañados y brochas escupidas.

Además, aseguró que todavía no ha contado todo lo sucedido porque hay situaciones que, según dijo, todavía le cuesta procesar emocionalmente.

Alexa también reveló que Jhorman se llevó varias de sus pertenencias del apartamento y aclaró que tanto la vivienda como la camioneta y diferentes objetos estaban a nombre de ella.

Aunque explicó que no está diciendo que Jhorman no trabajara o aportara económicamente, sí dejó claro que legalmente muchas de las cosas estaban registradas a su nombre.

La influencer confesó que tomó la decisión de entregar el apartamento porque ya no podía quedarse viviendo allí después de enterarse de varias situaciones que ocurrieron mientras ella estaba dentro del reality.

Según explicó, esas situaciones no habrían comenzado por su relación con Tebi Bernal dentro de la competencia, sino desde mucho antes.

Alexa dejó entrever que esas “cosas” que se enteró se trataban de infidelidades y que habrían iniciado desde la primera semana en la que ella ingresó al programa.

Finalmente, también reveló que encontró desechos biológicos regados dentro de la casa y daños visibles en algunas paredes del apartamento.