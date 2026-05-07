Mariana Gómez reveló el género de su bebé en un video con su pareja: ¿niño o niña?

Las recientes publicaciones de Mariana Gómez han generado conversación en redes sociales tras un anuncio relacionado con su embarazo que sorprendió a sus seguidores.

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¿Cómo Mariana Gómez reveló el género de su bebé?

La actriz Mariana Gómez compartió en sus redes sociales un video en el que dio a conocer el género de su bebé, en medio de un proceso de embarazo que ha documentado de manera constante con su audiencia.

"Desde que descubrí que voy a ser mamá, mi alma se siente plena. Mi corazón se expande más cada día y mi cuerpo, a pesar de mi barriga enorme, se siente más ligero que nunca", escribió.

Mariana Gómez reveló el género de su bebé / (Foto de Freepik)

En el contenido se observa cómo la actriz muestra elementos simbólicos del proceso, entre ellos prendas pequeñas, registros fotográficos y un álbum donde conserva ecografías que ha recopilado desde el inicio de su embarazo.

Este material fue publicado el 6 de mayo de 2026 y rápidamente generó interacción entre sus seguidores, quienes venían especulando sobre el posible género del bebé.

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¿Qué mostró el video del anuncio del género del bebé de Mariana Gómez?

El video compartido por Mariana Gómez incluye diferentes escenas en las que se evidencian objetos asociados a la etapa de embarazo. Entre ellos destacan prendas de color rosa, además de accesorios que hacen parte del entorno que la actriz ha preparado durante este proceso.

También se observa un momento en el que la actriz se dirige directamente al bebé, mientras su pareja registra la escena con la cámara. En ese fragmento, ambos expresan mensajes de afecto hacia la bebé, confirmando en la narración del video que se trata de una niña.

Mariana Gómez tendrá una niña / (Foto de Freepik)

La publicación fue acompañada por una interpretación musical interpretada por la propia actriz. El contenido, además, está enfocado en mostrar el avance del embarazo y los cambios que ha vivido la artista durante esta etapa personal.

¿Quién es la pareja de Mariana Gómez?

La pareja de Mariana Gómez es Rodrigo Trujillo, quien ha acompañado a la actriz durante el proceso de embarazo y aparece en el video difundido en redes sociales. Trujillo se desempeña en el ámbito de la producción y realización audiovisual, un entorno en el que ha desarrollado su trayectoria profesional.

A lo largo del material compartido por la actriz, su presencia se mantiene constante, participando tanto en la grabación del video como en los momentos de interacción que allí se muestran.

Según lo evidenciado en las publicaciones, Trujillo ha estado presente en las distintas etapas del embarazo, acompañando a la actriz en los registros que ha compartido con su audiencia.

La relación entre ambos se ha mantenido en un perfil discreto en redes sociales, donde han optado por mostrar principalmente momentos relacionados con su vida en común y el proceso de gestación que actualmente atraviesan.