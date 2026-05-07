Alexa Torrex tomó acciones legales contra Jhorman Toloza tras encontrar daños en su apartamento

Alexa Torrex llamó la atención al revelar que, tras los daños y mensajes encontrados en su apartamento, inició un proceso legal contra Jhorman Toloza, su expareja.

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¿Qué encontró Alexa Torrex en su apartamento?

Todo comenzó luego de que Alexa Torrex compartiera un video mostrando cómo encontró su apartamento tras salir de La casa de los famosos Colombia. En las imágenes se observaban varios espacios sucios, objetos rotos y algunas pertenencias que, según afirmó, ya no estaban dentro de la vivienda.

Alexa Torrex encontró su apartamento destruido / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Además, la creadora de contenido mostró diferentes mensajes que habrían sido dejados en el lugar. Uno de ellos señalaba que había ganado el apoyo de Colombia, pero perdido a él.

Otro mensaje hacía referencia a que, tras La casa de los famosos Colombia, había perdido “su luz”, frase que en cuestión de segundos varios internautas relacionaron con Jhorman Toloza.

La situación generó aún más reacciones debido a la historia sentimental entre ambos. Alexa y Jhorman mantuvieron una relación durante aproximadamente tres años antes del ingreso de la influenciadora al reality. Incluso tenían planes de compromiso y vivían juntos.

Sin embargo, durante el programa, Alexa empezó a mostrar cercanía con Tebi Bernal, razón por la cual, posteriormente, decidió terminar la relación con Toloza. Desde entonces, él comenzó a compartir indirectas y declaraciones en redes sociales relacionadas con su ruptura.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el proceso legal contra Jhorman Toloza?

Tras la publicación del video en el que también se observa la presencia de policías revisando el apartamento, Alexa confirmó que ya inició acciones legales relacionadas con lo ocurrido en su apartamento.

Posteriormente, Torrex realizó una transmisión en vivo en la que confirmó que estuvo en Fiscalía adelantando el debido proceso. Explicó que al inicio no identificaba algunas situaciones de la relación como algo grave y señaló que, en atención psicológica, pudo ver que no era así.

Alexa también reconoció que algunas decisiones dentro del reality pudieron afectar a Jhorman y, por ello, pensó en hablar con él al salir para cerrar la relación en buenos términos. Sin embargo, aseguró que cambió de opinión tras conocer lo que ocurrió en su ausencia.

Finalmente, la influenciadora aseguró que todavía está asimilando todo lo ocurrido desde su salida de La casa de los famosos Colombia y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en redes sociales.