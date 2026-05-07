Alexa Torrex se mostró conmovida al encontrar su apartamento destruido: "se llevaron mis cosas"

Alexa Torrex volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró cómo encontró su apartamento después de salir de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué encontró Alexa Torrex en su apartamento?

A través de sus redes sociales, Alexa Torrex compartió un video mostrando cómo encontró su apartamento tras salir de La casa de los famosos Colombia, reality en el que permaneció durante más de tres meses.

Según explicó, al ingresar al apartamento se encontró con varios objetos desordenados y algunos elementos afectados. Además, aseguró que la cerradura habría sido forzada y que algunas de sus pertenencias ya no estaban en el lugar.

En medio del recorrido que hizo por el apartamento, Alexa Torrex también mostró varias hojas con mensajes que habrían sido dejados dentro del lugar. Uno de los textos la felicitaba por “haberse quedado sin su luz” y estaba firmado por “el único”.

Otro de los mensajes decía:

“Felicitaciones, te ganaste a Colombia para perderme a mí”.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras encontrar daños en su apartamento?

Alexa afirmó que todavía está intentando entender todo lo que ocurrió y explicó que este ha sido uno de los motivos por los que no había estado tan activa en redes sociales desde su salida del programa.

Alexa Torrex se pronunció tras encontrar daños en su apartamento / (Foto del Canal RCN)

Otro de los detalles que llamó la atención fue que, en el video publicado, se observó la presencia de policías dentro del apartamento. Este hecho llevó a que los internautas cuestionaran si la influencer tomará acciones legales.

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¿Qué relación tiene Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex?

En redes sociales, varios internautas relacionaron lo sucedido con Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex.

Hasta el momento, no se conocen decisiones oficiales sobre responsabilidades frente al caso, pero el nombre del creador de contenido comenzó a mencionarse debido a los conflictos públicos que han tenido.

En redes vínculan a Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Jhorman y Alexa mantenían una relación antes de que ella ingresara a La casa de los famosos Colombia. Incluso tenían planes de compromiso tras la salida del reality. Sin embargo, durante el programa, Alexa empezó a mostrar cercanía con Tebi, lo que ocasionó el fin de su relación.

Desde entonces, él ha compartido mensajes e indirectas en redes sociales. El influencer habló públicamente sobre las diferencias que tenía con algunos integrantes de la familia de Alexa durante los años que estuvieron juntos.

Mientras tanto, en redes sociales continúan las reacciones alrededor de la situación. Los internautas siguen atentos a cualquier actualización sobre el caso y las declaraciones de las personas involucradas.