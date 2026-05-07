La participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación en redes sociales luego de que compartiera una reflexión personal sobre su vida sentimental.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su vida sentimental en La casa de los famosos Colombia?

Durante una conversación dirigida a las cámaras del programa, Juanda Caribe reconoció que actualmente atraviesa un momento de confusión emocional. Según explicó, siente que su vida sentimental “está hecha un caos”, aunque aclaró que no ha ocurrido una situación puntual que haya provocado ese estado emocional.

El participante aseguró que ha tenido varios días de reflexión y señaló que algunos acontecimientos recientes lo han afectado emocionalmente. Entre ellos mencionó el impacto que le generó ver a su hija en un video enviado desde el exterior del programa.

"Me impactó tanto verla caminar, verla todo; eso me tocó el alma", dijo.

Además, afirmó que ha intentado mantener la calma mientras continúa en la competencia. También aseguró que sigue motivado dentro del programa y agradecido con las personas que lo han acompañado durante el proceso.

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¿Por qué Juanda Caribe recibió un video de su hija en La casa de los famosos Colombia?

Luego de conocerse que Victoria, hija de Juanda Caribe y Sheila Gándara, cumplió su primer año de vida, el participante de La casa de los famosos Colombia recibió un video que lo conmovió durante su permanencia en el reality.

En las imágenes, la menor aparecía caminando y diciendo “papá” en varias ocasiones, situación que lo impactó emocionalmente. Sin embargo, según explicó el propio Juanda, hubo un detalle que llamó su atención y aumentó sus dudas sobre su situación sentimental fuera del programa.

De acuerdo con sus declaraciones, el video habría sido grabado desde la casa de su madre y no desde la vivienda que comparte con Sheila. A partir de esto, el participante reveló que “algo estaba mal” pues sentía que su relación amorosa fuera de la competencia podría estar en crisis.

Cabe recordar que Sheila Gándara también se pronunció recientemente sobre el acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata dentro del reality. Según expresó, considera que estas actitudes representan una falta de respeto y afirmó que es una situación que no está dispuesta a tolerar.