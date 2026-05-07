Zion dio detalles de su accidente en 2025 y confesó que duró tres semanas en coma, que le dejaron secuelas

El cantante puertorriqueño Zion confesó en una entrevista que ha tenido secuelas luego de durar tres semanas en coma tras su accidente en 2025.

Zion confirmó que duró tres semanas en coma y que le dieron dos años de recuperación tras su accidente en 2025. (Foto Aaron Davidson/AFP)

Artículos relacionados La casa de los famosos Ex de Tebi Bernal rompió el silencio tras eliminación de Alexa y se pronuncia sobre su relación

Según sus palabras, después de ese difícil episodio comprendió que lo más importante en la vida es la familia y que, en los momentos complicados, se revelan quienes realmente están presentes.

El artista reveló que ha enfrentado problemas cerebrales y corporales, y que incluso los médicos le recomendaron dos años de recuperación.

Sin embargo, su carácter inquieto lo llevó a retomar rápidamente la música y a planear nuevas presentaciones.

Artículos relacionados Influencers Alexa Torrex explotó contra participante de La casa de los famosos tras ver el reality desde su hogar

¿Zion ya retomó sus presentaciones musicales?

En medio de este proceso, Zion fue visto cantando junto al paisa Ryan Castro en su primer estadio en Medellín.

Para el puertorriqueño, la capital antioqueña se ha convertido en su segunda casa, donde ha sentido el cariño del público a pesar de ser uno de los veteranos del género urbano.

El cantante reconoció que las secuelas han sido un reto constante. Los problemas de movilidad y las dificultades cognitivas han marcado su día a día, pero también lo han impulsado a valorar más la vida y a enfocarse en lo que realmente importa.

Artículos relacionados Shakira Shakira es la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

¿Cómo se accidentó Zion en 2025?

Recordemos que Zion tuvo un accidente manejando una cuatrimoto a finales del año pasado, situación que lo mantuvo al borde de la muerte y que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

El artista también confirmó que lleva tres años trabajando en más de 60 canciones, de las cuales piensa escoger 12 para su nuevo álbum en solitario, un proyecto que marcará su camino tras la separación con Lennox.

Esta nueva etapa representa para Zion un reto personal y artístico, donde busca demostrar que su voz y estilo siguen vigentes en la industria.