Silvestre Dangond hizo historia al llenar dos fechas en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Silvestre Dangond logró, una vez más, conquistar el público del Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

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¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?

El Festival de la Leyenda Vallenata es un espacio que busca conmemorar y celebrar uno de los géneros musicales más importantes de Colombia: el vallenato. El evento es realizado anualmente en Valledupar, César, desde 1968 y actualmente es un pilar cultural nacional que atrae miles de turistas interesados en la música colombiana.

El Festival de la Leyenda Vallenata se celebra anualmente en Valedupar, Cesar (Foto de AFP/ LUIS ACOSTA)

El festival tiene una duración total de 5 días en los cuales se realizan diferentes actividades, entre ellas: concursos de acordeoneros, piloneras, parrandas y conciertos. Por otro lado, el lugar en el que se realiza el evento es significativo, ya que se considera a Valledupar como la cuna del vallenato y el lugar de donde provienen los máximos exponentes del género.

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¿Por qué la participación de Silvestre Dangond fue tan importante en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026?

La participación de Silvestre Dangond en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata 2026 fue importante, ya que agotó dos fechas consecutivas (30 de abril y 01 de mayo) gracias a su impecable show y el cierre de su gira “El Último Baile”.

Además, durante su show, Dangond hizo un homenaje al Binomio de Oro y sorprendió al público con la aparición de Juancho de la Espriella, logrando así, destacar como el evento más importante del festival

¿Cuáles fueron los otros artistas invitados al Festival de la Leyenda Vallenata 2026?

En la edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, no solo deslumbró el show de Silvestre Dangond, sino que también hubo otros invitados que lograron conectar con el público en el evento; entre ellos se encuentran: J Balvin, Jean Carlos Centeno, Jorge Celedón, Guayacán Orquesta, Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Elder Dayán y Diego Daza, entre muchos otros.

Silvestre Dangond fue uno de los muchos invitados al Festival de la Leyenda Vallenata 2026 (Foto de AFP/Mike Coppola)

¿Qué dijo Silvestre Dangond acerca de su presentación en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026?

Durante su concierto, Silvestre Dangond recordó sus inicios en la música y en aquel lugar que lo vio crecer como artista. Es por ello que al llegar a la Plaza Alfonso López, dijo:

"¡Yo viví en la plaza Alfonso López durante tres años de mi vida!"

resaltando el valor sentimental que este espacio tiene para él.