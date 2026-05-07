Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Silvestre Dangond hizo historia al llenar dos fechas en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Silvestre Dangond fue invitado al Festival de la Leyenda Vallenata 2026, donde llenó dos fechas consecutivas y deslumbró al público con su show

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Silvestre Dangond tuvo un gran logro en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026
Silvestre Dangond agotó dos fechas en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026 (Foto de AFP/ Gustavo Caballero)

Silvestre Dangond logró, una vez más, conquistar el público del Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

Artículos relacionados

¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?

El Festival de la Leyenda Vallenata es un espacio que busca conmemorar y celebrar uno de los géneros musicales más importantes de Colombia: el vallenato. El evento es realizado anualmente en Valledupar, César, desde 1968 y actualmente es un pilar cultural nacional que atrae miles de turistas interesados en la música colombiana.

¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?
El Festival de la Leyenda Vallenata se celebra anualmente en Valedupar, Cesar (Foto de AFP/ LUIS ACOSTA)

El festival tiene una duración total de 5 días en los cuales se realizan diferentes actividades, entre ellas: concursos de acordeoneros, piloneras, parrandas y conciertos. Por otro lado, el lugar en el que se realiza el evento es significativo, ya que se considera a Valledupar como la cuna del vallenato y el lugar de donde provienen los máximos exponentes del género.

Artículos relacionados

¿Por qué la participación de Silvestre Dangond fue tan importante en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026?

La participación de Silvestre Dangond en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata 2026 fue importante, ya que agotó dos fechas consecutivas (30 de abril y 01 de mayo) gracias a su impecable show y el cierre de su gira “El Último Baile”.

Además, durante su show, Dangond hizo un homenaje al Binomio de Oro y sorprendió al público con la aparición de Juancho de la Espriella, logrando así, destacar como el evento más importante del festival

¿Cuáles fueron los otros artistas invitados al Festival de la Leyenda Vallenata 2026?

En la edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, no solo deslumbró el show de Silvestre Dangond, sino que también hubo otros invitados que lograron conectar con el público en el evento; entre ellos se encuentran: J Balvin, Jean Carlos Centeno, Jorge Celedón, Guayacán Orquesta, Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Elder Dayán y Diego Daza, entre muchos otros.

J Balvin y Guayacán Orquesta fueron invitados al Festival de la Leyenda Vallenata 2026
Silvestre Dangond fue uno de los muchos invitados al Festival de la Leyenda Vallenata 2026 (Foto de AFP/Mike Coppola)

¿Qué dijo Silvestre Dangond acerca de su presentación en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026?

Durante su concierto, Silvestre Dangond recordó sus inicios en la música y en aquel lugar que lo vio crecer como artista. Es por ello que al llegar a la Plaza Alfonso López, dijo:

"¡Yo viví en la plaza Alfonso López durante tres años de mi vida!"

resaltando el valor sentimental que este espacio tiene para él.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Tras cuatro meses del accidente, la hermana de Yeison Jiménez se pronunció tras el homenaje póstumo del Movistar Arena.

Silvestre Dangond sorprende tras aparecer besando a una mujer durante show Silvestre Dangond

Silvestre Dangond causa revuelo al besar a una mujer que no es su esposa en concierto | VIDEO

El cantante fue captado besando a una mujer durante un concierto y el video ya es viral en redes

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G? Feid

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G?

Se hace viral un video de Feid en el que se quedó sin fuerzas al cantar una canción de desamor y aparentemente es por Karol G.

Lo más superlike

Esto dijo Alexa Torrex tras acusaciones de su expareja Talento nacional

Alexa Torrex rompe el silencio tras acusaciones de su ex: “siempre hay dos versiones”

Alexa Torrex le habría contestado a su ex, Jhorman Toloza, luego de fuertes acusación que él hizo en contra de su familia.

Alejandra Salguero, ex de Tebi, volvió a dar de qué hablar con curioso video en redes sociales Influencers

La ex de Tebi habría lanzado indirecta tras curioso video en sus redes: ¿Para Alexa Torrex?

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras dos semanas desaparecida: esto se sabe Viral

Encuentran sin vida a reconocida cantante tras estar desaparecida por dos semanas: esto se sabe

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos