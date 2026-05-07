Cazzu reveló aterradora experiencia paranormal que vivió con su hija Inti

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al revelar una aterradora experiencia paranormal que vivió mientras estaba junto a su hija Inti. La artista contó detalles del inquietante momento y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Cuál fue la experiencia paranormal que vivió Cazzu junto a Inti?

En una reciente entrevista Cazzu contó una experiencia paranormal que vivió en casa junto a su pequeña hija Inti, producto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal.

El escalofriante momento que Cazzu vivió sola junto a Inti. (Foto Freepik).

La cantante argentina mencionó que en aquella ocasión se encontraba sola con su hija en casa disfrutando de su domingo de descanso cuando su bebé la llamó a su habitación para contarle que había un señor y que quería que lo sacara de allí.

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“Yo me acuerdo y ya me da miedo… Era un domingo súper tranquilo. Mi gorda es muy cool, ella cuando se concentra en jugar con algo… ella estaba en su cuarto, hay un pasillo que divide los cuartos: ‘mamá, mamá, hay un señor en el cuarto’. Yo como… imagínate, respiré profundo y le dije: ‘¿en dónde?’”

Cazzu sorprendió al revelar experiencia paranormal con su hija Inti. (Foto Freepik).

¿Cómo enfrentó Cazzu la experiencia paranormal que vivió con su hija Inti?

Al escuchar a su hija mencionar esto, Cazzu expresó que sintió terror, pero que tomó la suficiente valentía para ingresar a la habitación en donde se percató de que una puerta de su armario estaba abierta.

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Ante esto, mencionó que en medio del susto, ya que no había nadie, le preguntó a su hija que si quería que le dije al supuesto señor que se fuera del lugar y así fue.

“Llegué y había una puerta del placard abierta, yo no la quería mover. Y le pregunto: ‘¿le digo que se vaya?’. Dice: ‘sí’. Y yo le digo: ‘bueno, te tienes que ir, con todo respeto señor, porque este es el cuarto de mi hija y por favor no vuelvas’”.

Desde entonces, la anécdota se convirtió en una de las experiencias más inquietantes que ha vivido Cazzu, pues aseguró que todavía recuerda con temor lo que ocurrió aquel día junto a Inti.