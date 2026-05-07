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Lina Tejeiro enterneció las redes al mostrar su avanzada pancita de embarazo

Lina Tejeiro enterneció las redes sociales al mostrar su avanzada pancita de embarazo en una reciente publicación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lina Tejeiro sorprendió al mostrar lo mucho que creció su pancita de embarazo
Lina Tejeiro sorprendió al mostrar lo mucho que creció su pancita de embarazo. (Foto Canal RCN).

La actriz colombiana Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores luego de compartir una imagen en la que dejó ver su avanzada pancita de embarazo, publicación que rápidamente desató todo tipo de reacciones y comentarios enternecedores en redes sociales.

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¿Cómo luce la pancita de embarazada de Lina Tejeiro?

En la tarde del pasado miércoles 6 de mayo Lina Tejeiro sorprendió una vez más a sus cientos de seguidores al compartir una emotiva fotografía en la que presumió su avanzado embarazo.

¿Cómo confirmó Lina Tejeiro su embarazo?
Lina Tejeiro confirmó su embarazo en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La joven actriz se mostró encantada con esta nueva etapa de su vida al dejar ver que su bebé se encuentra en pleno crecimiento y que cada vez se pone más grandecito.

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Y es que desde que reveló públicamente que los rumores eran ciertos y que sí se encontraba a la espera de su primer hijo, no ha parado de sorprender con apariciones en donde su panza se lleva toda la atención. Sin embargo, el detalle de quién es el padre de su bebé sigue siendo un misterio.

En esta ocasión, Tejeiro compartió una llamativa instantánea a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que su pancita destacó a bordo de su automóvil.

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Sin textos que acompañaran la fotografía, o emojis que expresaran su sentir, bastó únicamente con la sonrisa de su rostro para que internautas aseguraran que la actriz estaba disfrutando de esta etapa de su vida.

“El brillo de la maternidad, todo que ver”, mencionó uno de sus seguidores, destacando lo bien que se ve la actriz en su etapa de embarazo.

¿Cómo reveló Lina Tejeiro que estaba embarazada?

El pasado 30 de abril, Lina Tejeiro confirmó que está esperando a su primer hijo, luego de compartir un emotivo video en redes sociales con el que despejó los rumores que circulaban desde hace varios días.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su embarazo?
Lina Tejeiro reveló detalles sobre su embarazo / (Foto del Canal RCN)

En la publicación, la actriz mostró por primera vez una ecografía de su bebé y dejó ver el avanzado estado de su embarazo, un momento que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores, amigos y familiares, quienes han acompañado esta nueva etapa de su vida.

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