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Alexa Torrex se dio un beso en directo con reconocida presentadora: este video salió a la luz

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Col, Alexa Torrex divide opiniones tras darse un beso con famosa presentadora.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex se dio un beso en directo con reconocida presentadora: este video salió a la luz
¿Cuál fue el beso que Alexa Torrex se dio con reconocida presentadora? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser exparticipante de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Alexa ha sido viral por todos los acontecimientos que ha presentado desde que salió al mundo exterior y no solo aceptó que terminó su exrelación, sino que también, por retomar cada uno de sus proyectos personales mediante sus redes sociales.

Así también, la creadora de contenido acaparó la atención mediática tras darse un beso durante una entrevista en vivo junto a una reconocida presentadora colombiana en medio de un reto tras lo ocurrido hace varias semanas con Beba de la Cruz.

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¿Quién es la reconocida presentadora con la que Alexa Torrex se dio un beso recientemente?

Desde que Alexa Torrex fue eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, los internautas se han preguntado con todos los acontecimientos que ha llevado a cabo en el mundo exterior.

Alexa Torrex se dio un beso en directo con reconocida presentadora: este video salió a la luz
Así fue el beso que Alexa Torrex se dio en directo. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Alexa acaparó la atención mediática en las distintas plataformas digitales al ser una de las invitadas del programa de Radio Uno Bogotá, en la que los presentadores le recordaron el beso que se dio con Beba de la Cruz.

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Con base en esto, los presentadores le preguntaron si ella era bisexu#l, sin embargo, aclaró que no es de sus preferencias, pero que no tendría ningún problema al darse un beso con una mujer.

Por ello, cuando los presentadores retaron a Alexa Torrex darse un beso con la reconocida presentadora Vicki Balanta, más conocida como ‘La Balanta’, generó una división de opiniones en las distintas redes sociales al no temer por el reto.

¿Qué ha ocurrido con Alexa Torrex desde que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Alexa Torrex ha generado una división de opiniones mediante las redes sociales al aceptar que en la actualidad tiene un gran interés por parte de Tebi Bernal, con quien compartió valiosos momentos dentro del reality.

Alexa Torrex se dio un beso en directo con reconocida presentadora: este video salió a la luz
Así fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

De igual modo, se evidencia que Alexa está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por separar su camino junto a Jhorman Toloza, su exprometido, con quien duró aproximadamente tres años.

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