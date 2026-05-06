El mundo de la música se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida artista española que llevaba cerca de dos semanas desaparecida.

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La noticia fue confirmada por medios internacionales luego de que las autoridades encontraran su cuerpo dentro de un vehículo en una zona natural de España.

La cantante tenía 39 años y había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de abril.

¿Quién era la reconocida cantante que falleció?

Seila Esencia era una cantante española que ganó reconocimiento tras participar en el programa musical de Televisión Española Hit – La Canción en 2015.

Además de su paso por televisión, también hacía parte de la agrupación gallega Phantom Club, proyecto con el que desarrolló parte de su carrera artística.

La artista mantenía una comunidad activa en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con su música.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, sus perfiles se llenaron de mensajes de tristeza y despedida por parte de seguidores y personas cercanas.

Seila Esencia fue encontrada sin vida tras estar desaparecida desde abril (Foto freepik)

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Seila Esencia?

Según información entregada por la Policía Nacional española a medios locales, el cuerp0 de la cantante fue encontrado dentro de un automóvil y, hasta el momento, no se han hallado indicios de criminalidad.

Las autoridades indicaron que será la autopsia la que permita esclarecer con mayor precisión las circunstancias de su fallecimiento.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en redes sociales fue una publicación que Seila compartió el mismo día de su desaparición.

En ese mensaje hacía referencia a una noticia relacionada con personas que duermen dentro de vehículos y las multas que podrían recibir por hacerlo. La artista escribió una breve frase señalando que “a veces no queda otra”, comentario que muchos seguidores retomaron tras conocerse la noticia.

La muerte de la cantante también generó reacciones de figuras del entretenimiento. Una de las primeras en pronunciarse fue Marta Sánchez, quien expresó públicamente su tristeza y aseguró que Seila fue una persona importante dentro de su historia musical.

“Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella. [...] Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto”, escribió.

Mientras continúan las investigaciones y se esperan los resultados oficiales de la autopsia, la noticia sigue causando impacto entre sus seguidores y en la industria musical española.