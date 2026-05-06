Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Famosa presentadora de entretenimiento confirmó en vivo que fue diagnosticada con cáncer; esto dijo

Sara Gore anunció en vivo su diagnóstico de cáncer de mama y confirmó que hará una pausa para tratamiento médico.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Gore anuncia en vivo que tiene cáncer de mama y se alejará de la TV por tratamiento
Sara Gore revela diagnóstico de cáncer de mama y anuncia retiro temporal de la televisión. (Fotos: Freepik)

La reconocida presentadora estadounidense Sara Gore sorprendió a los televidentes al revelar en plena transmisión que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Artículos relacionados

La comunicadora decidió compartir la noticia explicando que iniciará un proceso médico que la llevará a hacer una pausa en su carrera profesional, generando conmoción y convirtiendo su relato en tendencia mundial.

¿Qué dijo Sara Gore sobre su diagnóstico de cáncer de mama?

En medio de la emisión, la periodista habló sin filtros sobre su situación personal en la que indicó que, aunque conocía su historial familiar, la confirmación de su enfermedad le generó un impacto muy grande en su vida.

Artículos relacionados

“Me pareció correcto decírselo yo misma, recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si dijera que no tengo un poco de miedo, estaría mintiendo”, expresó.

Sara Gore anuncia en vivo que tiene cáncer de mama y se alejará de la TV por tratamiento
Sara Gore revela diagnóstico de cáncer de mama y anuncia retiro temporal de la televisión. (Foto: AFP)

La presentadora, de 49 años, explicó que en su familia ya existían antecedentes relacionados con esta enfermedad, pues tanto su madre como su hermana habían enfrentado diagnósticos similares. A pesar de ello, señaló que recibir la noticia representó un momento difícil.

Sara Gore también explicó que se someterá a un tratamiento médico acompañado de una cirugía como parte del proceso.

Artículos relacionados

“Me voy a retirar para recibir tratamiento y cirugía”, comentó, dejando claro que su prioridad en este momento será su salud.

¿Por qué Sara Gore se retirará temporalmente de la televisión?

Gore agregó que, aunque había considerado la posibilidad de enfrentar esta situación en algún momento, no estaba preparada para recibir la noticia.

También mencionó que, incluso cuando se realizan controles y seguimientos médicos.

Sara Gore anuncia en vivo que tiene cáncer de mama y se alejará de la TV por tratamiento
Sara Gore revela diagnóstico de cáncer de mama y anuncia retiro temporal de la televisión. (Foto: AFP)

La decisión de la presentadora de entretenimiento será hacer una paisa en sus carrera donde ha participado en programas como New York Live y Open House.

En el anunció también compartió que cuenta con el respaldo de su entorno cercano, incluyendo su familia, colegas y el equipo médico que la acompaña.

Asimismo, manifestó su intención de regresar a la pantalla una vez finalice su tratamiento médico, que aún se desconoce con exactitud sobre el proceso al cual se someterá para combatir la enfermedad.

Esta presentadora estadounidense es muy conocida por su trabajo en programas de estilo de vida y entretenimiento en NBC.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora en un grave hecho, ¿qué ocurrió? Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora en un grave hecho, ¿qué ocurrió?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de una reconocida presentadora en medio de un trágico hecho junto a su madre.

Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano Bad Bunny

Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

Bad Bunny causó revuelo en redes tras llegar transformado de anciano en la alfombra roja de La Met Gala 2026.

¡Luto en redes! Falleció reconocido creador de contenido en graves condiciones: ¿quién? Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocido creador de contenido en graves condiciones: ¿quién?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de distinguido influenciador en un grave hecho que preocupa a sus seguidores.

Lo más superlike

Juliana Calderón defendió a su hermana Yina. Juliana Calderón

Juliana Calderón defendió a su hermana Yina de las críticas de Aida Victoria Merlano: "Envidiosa"

Juliana Calderón habló de la polémica con Aida Victoria Merlano y reafirmó que Yina se consolida como figura reconocida en varios países.

Alexa Torrex recrea audio de Paty del El Man es Germán Influencers

Alexa causa sensación al recrear a Paty de El Man es Germán, que comparan con su relación con Tebi

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G? Feid

Salió a la luz video de Feid en el que aparece afectado en pleno concierto: ¿por Karol G?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe