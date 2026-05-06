Famosa presentadora de entretenimiento confirmó en vivo que fue diagnosticada con cáncer; esto dijo
Sara Gore anunció en vivo su diagnóstico de cáncer de mama y confirmó que hará una pausa para tratamiento médico.
La reconocida presentadora estadounidense Sara Gore sorprendió a los televidentes al revelar en plena transmisión que fue diagnosticada con cáncer de mama.
La comunicadora decidió compartir la noticia explicando que iniciará un proceso médico que la llevará a hacer una pausa en su carrera profesional, generando conmoción y convirtiendo su relato en tendencia mundial.
¿Qué dijo Sara Gore sobre su diagnóstico de cáncer de mama?
En medio de la emisión, la periodista habló sin filtros sobre su situación personal en la que indicó que, aunque conocía su historial familiar, la confirmación de su enfermedad le generó un impacto muy grande en su vida.
“Me pareció correcto decírselo yo misma, recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si dijera que no tengo un poco de miedo, estaría mintiendo”, expresó.
La presentadora, de 49 años, explicó que en su familia ya existían antecedentes relacionados con esta enfermedad, pues tanto su madre como su hermana habían enfrentado diagnósticos similares. A pesar de ello, señaló que recibir la noticia representó un momento difícil.
Sara Gore también explicó que se someterá a un tratamiento médico acompañado de una cirugía como parte del proceso.
“Me voy a retirar para recibir tratamiento y cirugía”, comentó, dejando claro que su prioridad en este momento será su salud.
¿Por qué Sara Gore se retirará temporalmente de la televisión?
Gore agregó que, aunque había considerado la posibilidad de enfrentar esta situación en algún momento, no estaba preparada para recibir la noticia.
También mencionó que, incluso cuando se realizan controles y seguimientos médicos.
La decisión de la presentadora de entretenimiento será hacer una paisa en sus carrera donde ha participado en programas como New York Live y Open House.
En el anunció también compartió que cuenta con el respaldo de su entorno cercano, incluyendo su familia, colegas y el equipo médico que la acompaña.
Asimismo, manifestó su intención de regresar a la pantalla una vez finalice su tratamiento médico, que aún se desconoce con exactitud sobre el proceso al cual se someterá para combatir la enfermedad.
Esta presentadora estadounidense es muy conocida por su trabajo en programas de estilo de vida y entretenimiento en NBC.