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Alexa causa sensación al recrear a Paty de El Man es Germán, que comparan con su relación con Tebi

Alexa Torrex recreó escena de El Man es Germán como ‘Paty’ y generó comparaciones con su historia con Tebi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex recrea audio de Paty del El Man es Germán
Alexa recrea escena de El Man es Germán y usuarios la comparan con su relación con Tebi. (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex sorprendió al recrear un recordado audio de El Man es Germán, la producción del Canal RCN que se convirtió en un éxito tras su estreno en 2010 y que contó con varias temporadas.

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En esta ocasión, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia interpretó a “Paty”, el personaje que en la historia siempre estuvo enamorado del protagonista.

¿Qué audio de Paty recreó Alexa Torrex de El Man es Germán?

La recordada santandereana de la serie se caracterizaba por insistir en conquistar a Germán, quien la rechazaba constantemente porque estaba enamorado de Jasbleidy.

Paty se convirtió en uno de los elementos más recordados por los seguidores de la producción del Canal RCN por su característica personalidad y forma de decir las cosas.

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Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Alexa se prestó para recrear este audio para las redes de SuperLike y RCN Radio, donde imitó una de las escenas más conocidas del personaje interpretado originalmente por Aída Bossa.

Alexa Torrex recrea audio de Paty del El Man es Germán
Alexa recrea escena de El Man es Germán y usuarios la comparan con su relación con Tebi. (Fotos: Canal RCN)

En el audio se escucha la frase: “¿No le queda un espacio para una hermosa santandereana como la que se le aproxima?”, a lo que Germán responde de manera tajante: “No, no puedo”.

La escena continúa con: “Ay papito, no sea malito, ve a la esquina tantico no más” y “Se deja querer, mi amor”, mientras el personaje de El Man es Germán se mantiene su negativo quien con un grito la rechaza, pero Paty reacciona diciendo: “Me encanta ese grito comunero, me encanta…”.

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¿Por qué relacionan a Paty tras lo ocurrido en La casa de los famosos con Alexa?

Día antes de la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia en redes sociales algunos, usuarios habían comparado este audio con lo que ocurría entre Alexa Torrex y Tebi Bernal dentro del programa.

Alexa Torrex recrea audio de Paty del El Man es Germán
Alexa recrea escena de El Man es Germán y usuarios la comparan con su relación con Tebi. (Fotos: Canal RCN)

Según los comentarios que circularon, varios internautas asociaron la insistencia del personaje de Paty con la cercanía que Alexa mostraba hacia Tebi.

En La casa de los famosos Colombia, él se mostró en varias ocasiones distante, mientras ella expresó abiertamente sus sentimientos. Por su parte, Tebi llegó a mencionar que lo que sentía era atracción.

Luego de su salida de La casa de los famosos, Alexa ha señalado que ambos quedaron en conversar fuera de cámaras sobre lo sucedido entre ellos.

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