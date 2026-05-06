Yaya Muñoz respondió a las fuertes acusaciones de Melissa Gate: "Ella me da pesar"

Yaya Muñoz arremetió contra Melissa Gate luego de sus fuertes declaraciones.

Yaya Muñoz dijo que Melissa Gate le da pesar. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué es el enfrentamiento entre Yaya Muñoz y Melissa Gate?

Las exparticipantes de La casa de los famosos están en un enfrentamiento público en el que Gate hizo duros señalamientos sobre Muñoz, asegurando que les hace compañía a los hombres a cambio de dinero.

Yaya respondió que entiende lo que está haciendo la paisa porque desaprovechó su momento de fama y ya no suena en ninguna parte, por lo que busca los enfrentamientos recurriendo a las mentiras como solía hacerlo Yina Calderón.

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La panelista del programa digital Tamoenvivo dijo que las declaraciones de Melissa no le causaban molestia ni rabia porque sentía lástima por ella y que no quiere llegar a instancias legales porque sabe que la creadora de contenido no está en las condiciones económicas de costear un abogado serio.

Asimismo, Yaya afirmó que en este momento está enfocada en el proceso legal que se adelanta en contra de la prima de Karola, pero que en otro momento no dudaría en hacer retractar a Melissa usando la ley.

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¿Cómo reaccionó el fandom de Yaya Muñoz tras las acusaciones de Melissa Gate?

Las palabras de Melissa Gate sobre Yaya avivaron la polémica en redes sociales, generando una ola de comentarios divididos entre los seguidores de ambas.

Según la comunidad digital de Gate, fue Yaya quien comenzó con insinuaciones con Alofoke, mientras que los fans de Muñoz aseguran que ella simplemente se está defendiendo de señalamientos injustificados.

Yaya también señaló que Melissa no dura en ningún proyecto y que solo la buscan por días, lo que explicaría su necesidad de generar controversia para mantenerse vigente.

La panelista agregó que la participación de Gate en su más reciente programa llegó a su fin, y que entiende el desespero por tratar de recuperar la visibilidad que perdió.

Por su parte, Melissa no se ha vuelto a referir al tema, lo que mantiene a la opinión pública atenta a una posible réplica frente a las duras palabras de Yaya.