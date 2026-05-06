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Amigos de Lina Tejeiro y Daniel Gómez confirmarían su romance: ¿qué dijeron?

A través de redes sociales, amigos de Lina Tejeiro y Dniel Gómez han dejado comentarios que aumentan las sospechas sobre su relación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cercanos a Lina Tejeiro y Daniel Gómez darían pistas de su romance
Cercanos a Lina Tejeiro y Daniel Gómez dan pistas sobre su romance. Foto/ Canal RCN

El pasado 30 de abril, Lina Tejeiro confirmó que está esperando a su primer hijo, pues desde esa última semana del mes, había estado dando señales de que llegaría algo nuevo a su vida, sin imaginar que sería una vida.

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Algunos de sus seguidores creyeron que la actriz estaba haciendo marketing para anunciar un nuevo producto de su marca 'Coraje', ya que las primeras pistas las publicaron en la cuenta de su empresa.

Pero, otros ya sospechaban que lo del embarazo era cierto, ya que los rumores surgieron semanas atrás, hasta que finalmente, ella reveló la gran noticia.

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Desde que se supone que Lina está embarazada, los usuarios en redes se han preguntado ¿quién es el padre?, ya que la actriz había compartido una foto con un hombre y creen que podría ser él.

Desde que empezó a salir a la luz la identidad de la supuesta pareja de Lina Tejeiro, amigos de ella y del hombre habrían revelado códigos que podrían confirmar este rumor.

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¿Cómo los amigos de Lina Tejiero y Daniel Gómez revelarían la verdad de esa supuesta relación?

Desde que empezó a salir a la luz que, el supuesto padre del hijo de Lina Tejiro es Daniel Gómez, un gerente musical y empresario, amigo de reconocidos artistas como J Balvin y otros, los internautas han criticado cómo luce él.

El romance de Lina Tejeiro y Daniel Gómez que confirmarían sus amigos
Cercanos a Lina Tejeiro y Daniel Gómez darían pistas de su romance. (Foto/Canal RCN)

Pues esperaban que la actriz se involucrara con un hombre de apariencia distinta a Daniel y eso ha generado opiniones divididas en redes. De hecho, en una cuenta de entretenimiento revelaron algunos comentarios que el hombre ha recibido.

En ese post, algunos amigos tanto de Daniel como de Lina dejaron mensajes positivos para el hombre, diciendo que es guapo, por lo que, para muchos, estos comentarios habrían confirmado que él sí podría ser la supuesta pareja de la actriz.

Cercanos a Lina Tejeiro y Daniel Gómez dan pistas sobre su romance
El romance de Lina Tejeiro y Daniel Gómez que confirmarían sus amigos. (Foto/Canal RCN)

¿Qué ha dicho Lina Tejeiro tras confirmar que es mamá?

Lina Tejeiro ha revelado tiernas imágenes de su pancita de embarazo junto a sus perritos, quienes parecen estar pendientes de ella.

Pero, sobre su proceso de gestación no ha mencionado nada más, solo publicó más fotos presumiendo a su bebé y algunos momentos que ha vivido durante estos meses.

De hecho, en sus redes sociales no se ve que siga a Dniel, ni que él la siga, eso hace las especulaciones un poco más sospechosas.

Por ahora, espere que la actriz desmienta o confirme los rumores sobre este momento de su vida como madre primeriza.

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