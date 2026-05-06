Lina Tejeiro tendría una niña y esta sería la pista que lo confirmaría

Lina Tejeiro confirmó su embarazo tras varias semanas de especulación en redes sociales, lo que desató nuevas teorías entre sus seguidores. Ahora, algunos internautas sostienen que la actriz estaría esperando una niña, basándose en un detalle reciente que interpretan como una pista sobre el género del bebé.

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¿Lina Tejeiro está embarazada de una niña?

Una reciente publicación en redes sociales de Lina Tejeiro abrió un nuevo debate entre los seguidores de la actriz. Aunque antes la conversación se centraba en si la joven estaba embarazada o no, ahora el foco está en el género del bebé, con varias opiniones que apuntan a que sería una niña.

Lina Tejeiro mostró su pancita de embarazada y sorprendió con su apariencia actual. (Foto Canal RCN) | Freepik).

En la publicación realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Tejeiro se dejó ver luciendo su pancita de embarazo mientras realizaba una pauta publicitaria. Allí, muchos internautas comenzaron a notar que la actriz se veía bastante radiante y con un leve aumento de peso.

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Este detalle fue suficiente para que varias seguidoras, que ya son madres, compararan su experiencia con el embarazo de Lina y llegaran a la misma conclusión: Tejeiro estaría esperando una niña.

Comentarios como “va a ser hembra porque se ve hermosa”, “cuando estuve embarazada de mi niña me veía más linda” o “será una niña” fueron algunos de los que más se repitieron.

Sin embargo, vale la pena destacar que Lina Tejeiro no ha confirmado el género de su bebé, por lo que todo se mantiene en especulaciones de sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo anunció Lina Tejeiro que estaba embarazada?

El pasado 30 de abril Lina Tejeiro sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar por medio de un emotivo video en sus redes sociales que los rumores eran ciertos y que estaba esperando a su primer hijo.

La actriz dejó ver una ecografía que comprobaba la información y enseñó cómo lucía su pancita de embarazada en la actualidad. El emotivo momento fue recibido con muchos mensajes de amor por parte de amigos cercanos, familiares y fanáticos que continúan pendientes de cada uno de sus pasos en esta nueva etapa.