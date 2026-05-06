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Alexa Torrex regresó a su casa tras ser eliminada de La casa de los famosos: así fue su llegada

Alexa Torrex confirmó en redes sociales su regreso a casa, tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex regresó a su hogar
Alexa Torrex regresó a su hogar. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex anunció en sus redes sociales que ya regresó a su casa, días después de haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia, generando expectativa entre sus seguidores sobre cómo fue su recibimiento en medio de la polémica separación con Jhorman Toloza.

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¿Cómo fue el recibimiento de Alexa Torrex tras regresar a su casa?

Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia el pasado domingo 3 de mayo, tras obtener la menor cantidad de votos en una jornada reñida. La cantante tuvo que abandonar la competencia y retomar su vida luego de tres meses aislada del mundo real.

Así reaccionó Marilyn Patiño ante la eliminación de Alexa Torrex: ¿qué confesó?
¿Cómo fue la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

No fue sino hasta el martes 5 de mayo cuando la exparticipante recuperó el control total de su vida y de sus redes sociales, ya que en las horas previas solo había tenido contacto con la realidad a través de entrevistas en medios nacionales.

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Una vez retomó sus cuentas, publicó su primer mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para anunciar su regreso.

También compartió una fotografía de un peluche en su casa, confirmando que ya estaba allí. Sin embargo, no dio detalles sobre cómo fue su recibimiento en el lugar donde ya no vive Jhorman Toloza, su exprometido.

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“He vuelto”, escribió.

Hasta el momento, la artista no ha revelado más detalles sobre su regreso, por lo que sus seguidores siguen a la expectativa de cómo fue realmente su recibimiento tras salir del reality.

¿Con qué porcentaje Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia se definió por un margen mínimo en la votación del público.

Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos
Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Aunque la jornada estuvo bastante reñida frente a Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino, la creadora de contenido obtuvo el porcentaje más bajo con un 17,26 %.

Este resultado no fue suficiente para continuar en la competencia, marcando así el final de su participación en el reality.

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