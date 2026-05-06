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Exnovia de Tebi Bernal tomó inesperada decisión tras eliminación de Alexa Torrex

Tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos, Alejandra Salguero tomó una decisión que llamó la atención.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ex de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, reaccionó tras eliminación de Alexa
Ex de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, reaccionó tras eliminación de Alexa. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia generó movimientos fuera del reality. Alejandra Salguero, conocida por su pasada relación con Tebi Bernal, sorprendió al tomar una decisión que no pasó desapercibida y que ya empieza a generar comentarios entre quienes siguen de cerca a los involucrados.

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¿Qué decisión tomó Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal, tras eliminación de Alexa Torrex?

Durante la noche del pasado martes 5 de mayo, Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video en el que reveló una decisión que llamó la atención. El anuncio lo realizó justo después de que Alexa Torrex fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, lanzó pulla en redes
Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, lanzó inesperado mensaje / (Foto del Canal RCN)

En un par de videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejandra comentó que había tomado la decisión de cambiar su cama, misma en la que habría dormido durante los últimos meses con Tebi Bernal y que ya no quisiera conservar.

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Por esta razón, reveló a sus seguidores que si conocían de alguien que no tuviera los recursos para comprar una cama, ella podría obsequiarles la suya con colchón incluido.

"Yo quiero darle esta camita a alguien que le pueda estar funcionando. Entonces si de pronto conoce a una persona que no tenga los recurso para comprar una cama… El colchón tiene tres años de uso, pero está súper bien”

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre su relación con Tebi Bernal?

Semanas atrás de que Alexa Torrex fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia, Alejandra Salguero reveló de manera pública que su relación con Tebi Bernal no iba más a raíz de los constantes acercamientos del participante con la cantante.

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“Ya vi que simplemente las cosas no se van a dar”, dijo Alejandra en aquella ocasión, mencionando que eran las palabras que le iba a decir a Tebi.

Pese a los intentos por salvar su relación por medio de terapia de pareja, la joven influenciadora expresó sentirse agotada con la situación y decidió dar un paso al lado.

Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal dejó controversial mensaje: ¿estalló contra él?
¿Qué dijo Alejandra Salguero en sus redes? | Foto: Canal RCN
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