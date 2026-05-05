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Alexa hizo su primera aparición en redes tras ser eliminada: ¿reaccionó a la mudanza de Jhorman?

Alexa Torrex volvió oficialmente a redes sociales tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa reaparece en redes tras su eliminación: ¿respondió a la mudanza de Jhorman?
Alexa reaparece en redes tras su eliminación: ¿respondió a la mudanza de Jhorman? (Foto Canal RCN | Freepik).

Alexa Torrex reapareció en sus redes sociales luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, donde compartió un mensaje dirigido a sus seguidores tras su salida del reality. La creadora de contenido habló brevemente sobre su experiencia en el programa y reaccionó a la decisión del público que marcó su eliminación en la más reciente jornada de votación.

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¿Cuál fue la primera publicación en redes de Alexa Torrex tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la mañana de este martes 5 de mayo Alexa Torrex sorprendió a su fanaticada al revelar que, al parecer, ya tendría el control total de sus redes sociales. Pues en las últimas horas compartió su primer post oficial tras la salida de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex habló por primera vez tras su eliminación y se refirió a su exprometido Jhorman
Alexa Torrex habló por primera vez tras su eliminación y se refirió a su exprometido Jhorman. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido y cantante apareció en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una emotiva publicación en la que recordó cómo fue su última gala dentro de la afamada casa que fue su hogar durante poco más de tres meses.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención es que en su primera aparición oficial en plataformas digitales destacó su relación con Tebi Bernal, dejando atrás cualquier vínculo con su exprometido Jhorman Toloza sin mencionar una sola palabra al respecto frente a las decisiones que este tomó en su ausencia como, por ejemplo, su reciente mudanza.

Jhorman Toloza mostró su mudanza y no pudo contener el llanto
Así fue la emotiva mudanza de Jhorman Toloza tras su separación de Alexa. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué mensaje dejó Alexa Torrex en su primera aparición en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos?

Las fotografías fueron acompañadas de un corto mensaje en el que Alexa Torrex no solo recordó las últimas horas dentro de La casa de los famosos Colombia, sino que también agradeció a todas las personas que la apoyaron en este largo camino que dio fin el pasado domingo 3 de mayo.

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