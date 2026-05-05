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Paola Jara paraliza las redes tras mostrar a Emilia en una foto: así luce

Paola Jara vuelve a emocionar a sus seguidores tras revelar nueva foto junto a Emilia, quien se robó la atención de los internautas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emilia se roba las miradas en foto compartida por Paola Jara
Paola Jara genera reacciones al dejar ver a Emilia en foto. (Foto/ Buen día, Colombia-Freepik)

El pasado 19 de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su hija, Emilia, quien llegó al mundo un día antes de que ellos dieran la noticia.

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A través de sus redes sociales, el artista fue quien primero se pronunció y compartió las primeras fotos de su bebé, quien es su quinta heredera. En el caso de Paola, la cantante se convirtió en madre primeriza.

Tras meses de dar a luz, la reconocida interpreta del generó popular, confesó que su hija es un verdadero milagro, ya que ella no pensó que se cumpliría su sueño de ser madre.

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De hecho, detalló que, en sus intentos de ser mamá, perdió a dos bebés y eso ocurrió en momentos muy importantes para su vida profesional, lo que generó un gran dolor.

Es por eso por lo que, la artista dice lo enamorada que está de su única hija y lo mucho que la presume.

Paola Jara genera reacciones al dejar ver a Emilia en foto
Así luce Emilia en foto compartida por Paola Jara. (Foto/ Buen día, Colombia)

¿Cuál es la foto que Paola Jara reveló de Emilia?

A través de sus historias de Instagram, en horas de la mañana de este martes 5 de mayo, Paola Jara causó revuelo en sus redes con una foto que reveló junto a Emilia.

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En la imagen se ve a la cantante de perfil y a su lado está la niña, pues juntas están acostadas, mientras que Paola se recarga un poco en Emilia para la foto.

En esta foto, Jara tiene a la menor de frente, pero le puso un emoji a la carita de la niña, justo porque aún no la han mostrado de frente.

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¿Por qué Paola Jara no ha revelado la cara de Emilia?

Jessi Uribe causó revuelo en redes cuando mostró más la carita de Emilia, pues puso la cámara en un ángulo en el que no se le notaba tanto de frente, pero sí sus rasgos de perfil.

Así luce Emilia en foto compartida por Paola Jara
Emilia se roba las miradas en foto compartida por Paola Jara. (Foto/ Buen día, Colombia)

Por su lado, Paola ha hecho casi lo mismo, pero ha sido mucho más reservada que su esposo, pues ha confesado que no le parece bien exponer a la niña siendo tan chiquita.

Por eso, es una decisión que deben pensar bien, aunque Uribe ya dijo que la dejarían ver el día de su bautizo.

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