Paola Jara conmovió al mostrar a su hija Emilia en su gira por Europa: “mi compañerita viajera”

Paola Jaracompartió un emotivo mensaje en medio de su gira por Europa, en el que dejó ver cómo vive esta etapa de su carrera acompañada de su hija Emilia.

¿Qué mostró Paola Jara junto a su hija Emilia en Europa?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, la cantante de música popular ha mostrado varios momentos de esta experiencia profesional fuera del país.

En medio de sus presentaciones, también ha compartido varios momentos de su día a día junto a su bebé, quien la acompaña durante este recorrido.

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En sus historias de Instagram, la artista publicó recientemente una imagen previa a una de sus presentaciones en España.

Así cautivó Paola Jara al mostrar a Emilia en su gira: “mi compañerita viajera”. (Foto: AFP)

En el video, se observa el momento en el que está siendo maquillada antes de salir al escenario para interpretar sus canciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en el mismo espacio se encontraba su bebé, de seis meses, descansando mientras ella se preparaba. Este momento fue acompañado por un emotivo mensaje:

“Siempre pensaba cómo sería cuando Emi ya estuviera con nosotros y yo maquillándome y ella acompañándome a las giras”, escribió Paola Jara junto a un emoji de amor.

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¿Qué dijo Paola Jara sobre esta nueva etapa profesional como mamá?

En el mismo mensaje, Paola Jara agregó: “Y pues sí, llegó ese día. Verla ahí me parece mentira. Llegó a mi vida mi compañerita viajera, una guerrerita”.

Así cautivó Paola Jara al mostrar a Emilia en su gira: “mi compañerita viajera”. (Foto: AFP)

Como se ha conocido, la cantante ha expresado en varias ocasiones que ser mamá es uno de los aspectos más importantes en su vida. Antes del nacimiento de Emilia, había compartido que atravesó momentos difíciles relacionados con este deseo.

Ahora, en medio de su gira, continúa mostrando cómo equilibra su vida profesional con esta nueva etapa personal.

También ha mencionado que, aunque en algún momento pensó que no sería posible, finalmente logró cumplir su anhelo de convertirse en madre.

Además, Paola Jara no solo ha compartido cómo han sido sus presentaciones por Europa, sino también cómo ha vivido esta experiencia junto a su bebé. En otra historia, también se mostró en un tren, en el que dejó ver a su hija durante el viaje.