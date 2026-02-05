Melissa Gate causa revuelo al revelar a quién apoyaría en La casa de los famosos Colombia

La casa de los famosos Colombia 2026 está llegando a la semifinal y los televidentes del programa ya tiene claro quiénes quieren que sean sus cuatro finalistas, de hecho, hasta figuras públicas están revelando a quiénes les gustaría ver en el top 4.

Por un lado, Karina García, exparticipante de este mismo programa, dijo en los últimos días que está apoyando a Valentino Lázaro.

Así mismo, Melissa Gate causó revuelo en redes sociales luego de revelar a quién estaría apoyando, pues pese a que no lo hizo con nombre propio, fue bastante directa al mencionar el tema.

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Esto generó reacciones en redes sociales, en donde entendieron “los códigos” de la exparticipante.

¿Qué dijo Melissa Gate al revelar a quién estaría apoyando en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta en ‘X’, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate, destapó una ola de comentarios al revelar a quién estaría apoyando en esta tercera temporada del reality.

Melissa Gate sorprende al revelar su favorito en La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la influenciadora paisa dejó claro que está en la suya, o sea, refiriéndose a sus proyectos y trabajo, pero no por eso deja de opinar y dar su postura.

Por eso, a su tweet añadió que “pero ojalá” más un emoji de zorro, dando a entender que le estaría haciendo fuerza a Alejandro Estrada, pues él es el “zorro viejo” en la competencia.

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Sin duda, las opiniones no dejaron de llegar al comentario de Melissa y sus fanáticos entendieron a quién deberían apoyar en esta temporada.

¿Por qué Melissa Gate no estaría apoyando a Alexa Torrex si son amigas?

Melissa Gate ha revelado en diferentes momentos que ella mantiene una postura objetiva en estos casos, por lo que no sorprende que haya revelado quién es su participante favorito en La casa de los famosos.

Melissa Gate deja claro a quién apoyaría en La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, surgió la pregunta de qué pasó con Alexa Torrex si se supone que son amigas de afuera y, además, le dijo que era la reina de la casa en su visita.

Aunque no es confirmado, quizá Melissa se dejó llevar por la forma en la que los participantes han llevado su juego y por eso decidió revelar su favoritismo.