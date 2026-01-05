Karina García reveló si apoyará a Valentino Lázaro y lanzó indirecta sobre Melissa Gate, ¿qué dijo?
Descubre aquí qué dijo Karina García sobre Valentino Lázaro y el hecho de que haya apoyado a Melissa Gate la temporada anterior.
Karina García, una de las personalidades del mundo digital que constantemente llama la atención en redes sociales, una vez más capturó la atención de sus seguidores al revelar de una vez por todas si apoyará a Valentino Lázaro durante la recta final de La casa de los famosos Colombia.
¿Karina García le dará su apoyo a Valentino Lázaro? Esto dijo la influencer
A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones, rompió el silencio para dar a conocer cuál es su postura frente a la participación de Lázaro en este tercera temporada, especialmente porque se acerca el momento de conocer los nombres de los cuatro finalistas.
"Claro que sí, voy a apoyar a Valentino, vamos a darle super duro este fin de semana, para que Valentino avance porque siento que se lo merece, yo sé que muchos de ustedes que dicen: ay no pero es que vimos unos videos de Valentino al inicio cuando kari estaba encerrada apoyando a otra persona y después fue que empezó a apoyar a Kari...", señaló.
Frente al apoyo que Valentino Lázaro le dio a otra participante de la segunda temporada, puntualmente a Melissa Gate, Karina expresó que eso en realidad ya no importa, pues, desde su punto de vista cada quien tiene derecho apoyar a su favorito.
¿Qué dijo Karina García sobre el apoyo que Valentino Lázaro le dio a Melissa Gate?
Y es que, de acuerdo con la antioqueña, es válido que hace un año cuando ella estaba en competencia, Valentino haya conectado con otros participantes, haciendo énfasis en que lo importante es finalmente se dio cuenta quien era en realidad su amiga.
Así mismo, la también empresaria y modelo, reveló que, si antes no le manifestó su apoyo al actual habitante de la casa más famosa del país, es porque justamente hacía parte del Canal RCN al ser una de las panelitas de ¿Qué Hay Pa' Dañar?, pues al estar allí debía mantener una postura neutral y sin favoritismo hacia alguno de los participantes.
Sin embargo, tras terminar su paso por el programa, ahora es libre de poder apoyar a quien quiera, por lo que no dudó en invitar a todo su fandom para que este fin de semana voten por su amigo y así evitar su salida del reality de convivencia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike