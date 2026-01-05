En las últimas semanas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, Juanda también ha generado una gran variedad de opiniones tras las distintas polémicas que se presentaron en su contra hace semanas por unas supuestas conversaciones de él junto a una mujer.

Así también, los internautas se han preguntado sobre la postura de Sheila Gándara, quien es la esposa de Juanda Caribe, tras el shippeo que él ha tenido en el realtity con Mariana Zapata, con quien se ha visto de manera cercana.

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¿Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe cambió de look por una aparente ruptura?

El nombre de Sheila Gándara se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se han presentado por parte de él en La casa de los famosos Colombia.

Esto publicó Sheila Gándara recientemente en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sheila se ha mostrado alejada de Juanda Caribe en sus redes sociales, pues, tomó la decisión en dejarlo de seguir de sus redes sociales, pues, se ha mostrado distanciada de él.

Con base en esto, Sheila compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 452 mil seguidores, en la que sorprendió a su audiencia al ver que aparentemente cambió de look.

En medio de esta situación, la creadora de contenido generó una división de opiniones al ver que está cambiando de look, en especial, por algunos outfits que eligió cuando fue a una tienda de ropa.

¿Cómo ha sido el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Cabe destacar que Juanda Caribe y Mariana Zapata han generado una ola de comentarios mediante las distintas redes sociales al mostrar que existe una aparente conexión entre ellos.

Así ha sido el shippeo de Juanda Caribe con Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Así también, Juanda y Mariana generaron una ola de comentarios mediante las redes sociales tras una reciente cena en la que se expresaron sus emociones, a pesar de que él es un hombre soltero y tiene una hija, ¿qué ocurrirá?