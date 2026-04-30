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Sheila Gándara se defiende de los comentarios de Juanda Caribe: “La verdad termina saliendo”

Sheila Gándara sigue sin guardar silencio ante la polémica por la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara no se quedó callada tras palabras de Juanda
Sheila Gándara responde a Juanda Caribe y lanza contundente frase. (Foto/ Canal RCN)

En las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia 2026 ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a la polémica cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, precisamente, porque le humorista tiene a una familia afuera de la competencia.

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Aunque, Sheila Gándara, madre de la hija de Juanda, ya ha revelado que ella ya no lo está esperando, es más, también se fue de su casa con su bebé.

Sin embargo, todo esto lo desconoce el participante, porque además de todo, cree que su ex come crispetas mientras se ríe al ver cómo él coquetea con Mariana en televisión nacional.

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Es por esto que, cada vez que puede, Sheila aprovecha la oportunidad para lanzar contundentes pullas de la situación.

¿Qué dijo Sheila en sus redes sobre Juanda Caribe?

Sobre las horas del mediodía de este jueves 30 de abril, Sheila Gándara publicó un nuevo TikTok en el que vuelve a expresar clo que siente y piensa, para muchos, esto es una pulla por su situación con Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara responde a Juanda Caribe y lanza contundente frase
Sheila Gándara rompe el silencio tras comentarios de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

En el clip, la creadora de contenido canta un tema de Jhay P y dice: “hay errores de los que se aprende. La verdad termina saliendo y el cora termina doliendo”, pero también escribió en el video: “nunca verán sus errores, porque se rodean de personas que se los aplauden”.

Sheila ha encontrado la forma de expresar cómo se siente y las redes sociales han servido como un refugio para no callar.

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¿Sheila Gándara llegaría a un congelado en La casa de los famosos Colombia?

Sheila Gándara rompe el silencio tras comentarios de Juanda Caribe
Sheila Gándara no se quedó callada tras palabras de Juanda. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara dio señales de que quisiera llegar a La casa de los famosos Colombia o eso dio a entender con un comentario que dejó en redes sociales, al reaccionar cuando Juanda Caribe dijo que ellos tenían un acuerdo.

Por eso, escribió que “le iba tocar llegar a cantar tablas por ahí”, quizá para sacar a la luz que no es cierto que tengan un acuerdo y también, para desmentir que no está comiendo crispetas mientras ve como él coquetea con Mariana Zapata.

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