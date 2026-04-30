Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El Jefe sanciona a Mariana Zapata por su comportamiento en La casa de los famosos: ¿cuál fue?

Mariana Zapata fue sancionada por El Jefe tras desobedecer una orden y deberá pasar la noche en el calabozo

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El Jefe no perdona: Mariana Zapata recibe castigo por desobedecer
El Jefe no perdona: Mariana Zapata recibe castigo por desobedecer (Foto Canal RCN)

Las reglas dentro de La casa de los famosos Colombia son claras y, como ha quedado demostrado en varias ocasiones, su incumplimiento trae consecuencias inmediatas.

Artículos relacionados

Esta vez, la protagonista fue Mariana Zapata, quien recibió una sanción directa por parte de El Jefe tras no acatar una orden durante una de las dinámicas del programa.

El Jefe sanciona a Mariana Zapata y la envía al calabozo tras desobedecer
El Jefe sanciona a Mariana Zapata y la envía al calabozo tras desobedecer (Foto Canal RCN)

¿Por qué fue sancionada Mariana Zapata?

Todo ocurrió durante la prueba de salvación, en la que Campanita y Beba se enfrentaban para asegurar quién competiría contra Juanda Caribe para el poder de salvación.

Mientras se desarrollaba la actividad, varios participantes se encontraban hablando entre ellos, lo que llevó a que El Jefe interviniera en repetidas ocasiones pidiendo silencio para no afectar la concentración de quienes estaban compitiendo.

A pesar de los llamados de atención, Mariana continuó hablando, desobedeciendo la instrucción directa.

Esta actitud no pasó desapercibida y terminó desencadenando una sanción inmediata, ya que dentro del reality el respeto por las reglas y las órdenes de El Jefe es fundamental.

La prueba finalmente concluyó con Beba como ganadora, lo que le permitió avanzar en la competencia por el poder de salvación.

En la noche, se enfrentará a Juanda Caribe para definir quién obtiene ese beneficio clave dentro del programa.

Mariana Zapata es castigada por El Jefe y pasa la noche en el calabozo
Mariana Zapata es castigada por El Jefe y pasa la noche en el calabozo (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la sanción de Mariana Zapata?

En medio de la dinámica, El Jefe se dirigió directamente a Mariana para comunicarle la consecuencia de su comportamiento.

“Mariana, como te gusta tanto hablar, esta noche irás al calabozo”, anunció, dejando claro que la sanción estaba relacionada con su falta de atención a las órdenes dadas durante la prueba.

La reacción de Mariana fue inmediata. La paisa aseguró que cumpliría con la sanción, pero también alcanzó a expresar una queja que fue cortada a la mitad.

Su respuesta no pasó desapercibida y generó comentarios entre el público, especialmente por la forma en la que se dirigió a la situación. Muchos consideraron que su actitud fue desafiante y la calificaron como “altanera” frente a la autoridad de El Jefe.

Por otro lado, también hubo quienes defendieron la decisión, señalando que se trató de una medida justa por no acatar las reglas establecidas dentro de la casa.

La sanción volvió a dejar en evidencia que dentro del reality las órdenes de El Jefe deben cumplirse y que cualquier incumplimiento tiene consecuencias directas para los participantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jhorman Toloza estalló en contra de su ruptura con Alexa Torrex en sus redes: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Jhorman Toloza estalló en contra de su ruptura con Alexa Torrex en sus redes: ¿qué dijo?

Exprometido de Alex Torrex estalló contra ella con un video que compartió en sus redes sobre su ruptura y proyectos.

Karen Sevillano y La Segura explotan en redes tras la cena de Juanda y Mariana La Segura

Karen Sevillano y La Segura reaccionan a la cena de Juanda Caribe y Mariana Zapata: “aterrada”

Karen Sevillano y La Segura reaccionaron sin filtro a la cena de Juanda y Mariana en La casa de los famosos

Revelan si Sheila Gándara estará en un “congelado” en La casa de los famosos. La casa de los famosos

¿Sheila Gándara estará en un congelado en La casa de los famosos?: esto se sabe

Nestór Parra y Roberto Velásquez revelaron si se hará realidad el anhelado congelado de Sheila Gándara en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Maluma desata polémica al posar con otra mujer y un mensaje enciende las redes: “papi y mami” Maluma

Maluma paraliza las redes al presumir a una mujer que no es su esposa: “papi y mami juntos de nuevo”

Maluma generó polémica tras posar con influencer y un mensaje desató comentarios sobre su relación en redes

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

Muere icónico cantante a los 86 años y deja una historia llena de controversia Talento internacional

¡Luto en la música! Fallece legendario cantante a los 86 años y conmociona al mundo

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO