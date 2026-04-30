El Jefe sanciona a Mariana Zapata por su comportamiento en La casa de los famosos: ¿cuál fue?

Las reglas dentro de La casa de los famosos Colombia son claras y, como ha quedado demostrado en varias ocasiones, su incumplimiento trae consecuencias inmediatas.

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Esta vez, la protagonista fue Mariana Zapata, quien recibió una sanción directa por parte de El Jefe tras no acatar una orden durante una de las dinámicas del programa.

El Jefe sanciona a Mariana Zapata y la envía al calabozo tras desobedecer (Foto Canal RCN)

¿Por qué fue sancionada Mariana Zapata?

Todo ocurrió durante la prueba de salvación, en la que Campanita y Beba se enfrentaban para asegurar quién competiría contra Juanda Caribe para el poder de salvación.

Mientras se desarrollaba la actividad, varios participantes se encontraban hablando entre ellos, lo que llevó a que El Jefe interviniera en repetidas ocasiones pidiendo silencio para no afectar la concentración de quienes estaban compitiendo.

A pesar de los llamados de atención, Mariana continuó hablando, desobedeciendo la instrucción directa.

Esta actitud no pasó desapercibida y terminó desencadenando una sanción inmediata, ya que dentro del reality el respeto por las reglas y las órdenes de El Jefe es fundamental.

La prueba finalmente concluyó con Beba como ganadora, lo que le permitió avanzar en la competencia por el poder de salvación.

En la noche, se enfrentará a Juanda Caribe para definir quién obtiene ese beneficio clave dentro del programa.

Mariana Zapata es castigada por El Jefe y pasa la noche en el calabozo (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue la sanción de Mariana Zapata?

En medio de la dinámica, El Jefe se dirigió directamente a Mariana para comunicarle la consecuencia de su comportamiento.

“Mariana, como te gusta tanto hablar, esta noche irás al calabozo”, anunció, dejando claro que la sanción estaba relacionada con su falta de atención a las órdenes dadas durante la prueba.

La reacción de Mariana fue inmediata. La paisa aseguró que cumpliría con la sanción, pero también alcanzó a expresar una queja que fue cortada a la mitad.

Su respuesta no pasó desapercibida y generó comentarios entre el público, especialmente por la forma en la que se dirigió a la situación. Muchos consideraron que su actitud fue desafiante y la calificaron como “altanera” frente a la autoridad de El Jefe.

Por otro lado, también hubo quienes defendieron la decisión, señalando que se trató de una medida justa por no acatar las reglas establecidas dentro de la casa.

La sanción volvió a dejar en evidencia que dentro del reality las órdenes de El Jefe deben cumplirse y que cualquier incumplimiento tiene consecuencias directas para los participantes.