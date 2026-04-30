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Jhorman Toloza confesó que soñaba con tener hijos con Alexa Torrex y hasta ya había pensado sus nombres

Jhorman Toloza reveló que imaginaba un futuro con Alexa Torrex y hasta había elegido nombres para sus hijos soñados.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jhorman Toloza reveló que quería tener hijos con Alexa Torrex.
Jhorman Toloza reveló que quería tener hijos con Alexa Torrex. (Fotos Canal RCN)

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, reveló que tenía planeado tener hijos con la cucuteña y hasta ya había pensado los nombres.

Alexa Torrex y Tebi tienen una relación.
Alexa Torrex y Tebi tienen una relación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre tener hijos con Alexa Torrex?

El influenciador ha estado muy activo en sus redes sociales reaccionando a todos los acontecimientos de su expareja en La casa de los famosos Colombia 3.

Jhorman ha opinado sobre los besos de Tebi con Alexa, ha lanzado reproches a Roberto Velásquez y también ha compartido cómo vive su proceso tras la ruptura.

En medio de sus publicaciones, ha recurrido a mensajes bíblicos y reflexiones espirituales para expresar lo que siente.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue un video en el que confesó que ya tenía una vida planificada con Alexa, con hijos incluidos, y que también había pensado los nombres.

Aunque aceptó que las cosas no salieron como esperaba, aseguró que confía en que los planes de Dios son perfectos y traerán algo mejor para su vida.

Estas declaraciones generaron múltiples reacciones, pues mostraron la intensidad con la que vivió su relación y la manera en que afronta la separación.

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¿Alexa Torrex y Tebi siguen juntos en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras Jhorman expone su versión de los hechos, Alexa continúa dentro de la casa junto a Tebi, con quien ha dejado claro que quiere llevar la relación con calma.

Ambos han manifestado que esperan aclarar sus vínculos una vez termine el reality, pero también han señalado que su objetivo es llegar juntos a la final.

Entre tanto, la hermana de Alexa ha intervenido públicamente, exponiendo a Jhorman y pidiéndole que devuelva propiedades que, según ella, sigue usando sin consentimiento.

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Jhorman también arremetió contra Roberto Velásquez, asegurando que el panelista lo responsabilizó por la cancelación del congelado de Juanse Laverde.

Según el creador de contenido, esa acusación fue injusta y buscaba señalarlo como culpable de una decisión que él considera ajena a su participación.

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