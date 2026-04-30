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¡Luto en la música! Fallece legendario cantante a los 86 años y conmociona al mundo

Reconocido cantante de country falleció a los 86 años, dejando un legado musical marcado por éxitos y polémicas

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Muere icónico cantante a los 86 años y deja una historia llena de controversia
Muere icónico cantante a los 86 años y deja una historia llena de controversia (Foto freepik)

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de una figura icónica del género country.

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La noticia ha generado reacciones entre seguidores de este estilo musical, quienes recuerdan su legado dentro de la industria.

¿Quién es el reconocido que falleció?

Se trata de David Allan Coe, un artista estadounidense que marcó una época dentro del country con su estilo irreverente y su personalidad fuera de lo convencional.

El fallecimiento fue confirmado por su esposa, Kimberly, quien compartió un mensaje cargado de emoción en el que recordó al cantante como su compañero de vida durante muchos años.

“Mi esposo, mi amigo, mi confidente y mi vida por muchos años. Nunca lo olvidaré y no quiero que otros lo olviden”, expresó, dejando ver el profundo impacto que tuvo su partida.

Según la información, el artista falleció el pasado miércoles 29 de abril a sus 86 años, noticia que rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales.

Fallece David Allen Coe a los 86 años
Fallece David Allen Coe a los 86 años y conmociona al mundo de la música

¿Cuál fue la causa de muerte de David Allan Coe?

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Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento, lo que ha generado aún más curiosidad entre sus seguidores.

David Allan Coe fue un artista que nunca pasó desapercibido. Su carrera estuvo marcada por una imagen rebelde, alejada de lo políticamente correcto, lo que lo convirtió en una figura polémica dentro del country.

El cantante solía hablar abiertamente de su pasado en prisión, donde pasó cerca de dos décadas. Incluso, llegó a afirmar que había cometido actos vi0lentos durante ese tiempo, aunque muchos consideraban que estas historias hacían parte de la construcción de su personaje.

Su conexión con la música nació durante ese periodo, lo que luego se transformó en una carrera sólida.

En 1970 lanzó su álbum debut Penitentiary Blues, y años más tarde alcanzó gran reconocimiento con el tema You Never Even Called Me by My Name, considerado por muchos como una de las canciones más representativas del género.

También destacó con temas como Longhaired Redneck y por haber escrito Take This Job and Shove It, popularizada por Johnny Paycheck.

En sus últimos años, el artista enfrentó problemas legales y financieros. En 2015, se declaró culpable por evasión de impuestos, lo que derivó en una condena de libertad condicional y el pago de una alta suma de dinero.

En lo personal, Coe tuvo una vida intensa: se casó en seis ocasiones y tuvo cinco hijos. Su último matrimonio fue con Kimberly en 2010.

La causa de muerte de David Allen Coe no ha sido revelada
La causa de muerte de David Allen Coe no ha sido revelada (Foto freepik)
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