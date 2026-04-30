Campanita habla de su amistad con Mariana y Juanda en La casa de los famosos ¿Se avecina una crisis?

Campanita, uno de los habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no dudó en confesarle al público cómo se siente últimamente dentro del reality.

¿Quién es Campanita y cómo ha sido su participación en La casa de los famosos Colombia?

Franck Stiward Luna Valencia, conocido como Campanita, es un bailarín profesional y creador de contenido de 23 años, a lo largo de su carrera ha sido reconocido gracias a su personalidd extrovertida y alegre. El caleño es, actualmente, participante de la tercera temporada de La casa de los Famosos Colombia, donde se ha destacado por su historia de superación y los lazos que ha creado con sus compañeros.

Campanita es un bailarín profesional participante de La casa de los Famosos Col 2026 (Foto Canal RCN)

¿Cuál ha sido el lazo de amistad más fuerte que ha tenido Campanita dentro de La casa?

La forma de ser de Campanita lo ha llevado a crear amistades y lazos fuertes dentro de La casa de los famosos, pero, sin dudarlo, su relación amistosa más cercana fue con Karola, la exparticipante que fue eliminada del reality el domingo 12 de abril. Tras la salida de su ‘amiga del alma’, Campanita se mostró muy afectado y reaccionó con una tristeza que conmovió al público.

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¿Qué pasó entre Campanita, Juanda y Mariana?

Tras lo sucedido con Karola, Campanita siguió avanzando en el programa y fortaleciendo amistades que le han permitido seguir en el juego, entre ellas la de Juanda y Mariana, con quienes incluso crearon un equipo llamado ‘team blue’.

Campanita confesó que se siente excluido del 'team blue' que tiene con Mariana y Juanda (Foto de Canal RCN)

Debido a la cercanía entre los dos participantes, Campanita reveló que últimamente se siente un poco ignorado por ellos:

“Sigo confundido porque no me siento cómodo, pero tampoco incómodo (…) ustedes saben que Mariana y Juanda ya tenían una comunicación de amistad hace tiempo y honestamente a mí me gusta el trío, el team blue, pero no me siento parte”

Campanita además afirmó que una de las razones por las cuales quiere conservar la amistad con Juanda y Mariana es porque ellos lo apoyan en este momento en el que él se siente “solo”, pero que, a pesar de ello, él siente que:

“Ellos conectan más cuando tienen que hablar algo más privado (…) yo realmente no me siento parte al 100%, no sé, estoy confundido”

¿Qué ha dicho Mariana y Juanda respecto a la confesión de Campanita?

Por ahora, Campanita no ha expresado su sentir con sus compañeros de Calma. Sin embargo, es claro que el "team blue" está dispuesto a todo para avanzar juntos en el reality del Canal RCN.

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Los tres aseguraron protegerse y no nominarse entre ellos, en la medida que el juego lo permita.

Vale la pena mencionar que Campanita también tiene una relación cercana con Beba, sin embargo, el acercamiento de ella con los participantes de Tormenta ha hecho que el caleño tome cierta distancia y esté un poco confundido.

Beba ha dejado claro que ya no apoya a Juanda Caribe y que su amistad con Mariana está rota y sin posibilidades de recuperarla.