Ornella Sierra salió en defensa de Alexa tras ser tildada de ‘migajera’ por su cercanía con Tebi

Ornella Sierra sorprendió al hablar sobre lo que está ocurriendo entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia,luego de compartir un video de reflexión en sus redes sociales sobre la situación que ha generado múltiples comentarios.

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¿Qué dijo Ornella Sierra sobre Alexa y su actitud con Tebi en La casa de los famosos?

La exparticipante de la primera temporada compartió algunos momentos que han vivido los dos participantes y todo lo que hizo Alexa para el cumpleaños de Tebi.

En su video, Ornella expuso la percepción que muchos tienen sobre Alexa. Señaló que algunas personas podrían estar pensando que su actitud es insistente o que está “mendigando amor”, pero invitó a ver la situación desde otra perspectiva.

“No se han puesto a pensar que en algún momento todos hemos sigo Alexa”, expresó, dejando claro que, desde su punto de vista, este tipo de situaciones pueden ser más comunes de lo que parecen.

Ornella Sierra habla de Alexa y deja lección sobre límites en el amor. (Fotos: Canal RCN)

También explicó que, en ocasiones, no se trata de “ser migajero”, sino de no tener claridad sobre lo que la otra persona realmente quiere. Según dijo, muchas veces las personas actúan desde la confusión emociona.

Ornella Sierra compartió un mensaje enfocado en el amor propio y los límites personales que se deben tener para evitar este tipo de situaciones.

Aseguró que es importante tener claridad sobre lo que se permite en una relación y reconocer cuándo es momento de tomar distancia: “La única persona que puedes obligar a amarte es a ti mismo”, afirmó.

¿Qué reflexión dejó Ornella Sierra sobre las relaciones tras lo ocurrido entre Alexa y Tebi?

Además, señaló que establecer límites claros permite evitar situaciones que generen confusión o malestar emocional, y que el respeto propio es clave en cualquier vínculo: “Cuando alguien quiere estar contigo eso se nota”, dijo.

Ornella Sierra habla de Alexa y deja lección sobre límites en el amor. (Foto: Canal RCN)

“No se ruega, no se fuerza, no duda”, agregó Ornella diciendo que simplemente la relación fluye.

Como era de esperarse, el video de Ornella Sierra sobre el amor propio generaron opiniones en redes sociales, con mensajes como: “Literal excelente mensaje” o “Me encantó lo que dijiste” fueron algunos de los comentarios.