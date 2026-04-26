La actriz Aura Cristina Geithner se despidió de La casa de los famosos Colombia 3 en la gala de eliminación del 26 de abril y tras su salida tuvo que dejar nominados a uno de sus excompañeros.

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¿Por qué Aura Cristina Geithner dejó nominada a Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia tuvieron que elegir entre seis participantes en las votaciones de la semana: Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Aura Cristina Geither.

Aura Cristina Geithner fue la eliminada luego que Campanita usara su poder de salvación con Beba, quien era la menos votada de la semana.

La actriz tras su eliminación se encontró en el set con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes le dieron la responsabilidad de elegir a cuál de sus excompañeros dejaba en placa.

Aura sin tener que pensarlo mencionó el nombre de Mariana Zapata, con quien tuvo un tenso cruce minutos antes en el posicionamiento y con quien aseguró nunca haber tenido química.

Mariana Zapata quedó en placa de nominados por decisión de Aura Cristina Geithner. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al ver que Aura Cristina Geithner la dejó en placa?

Como es costumbre tras una eliminación, los participantes se fueron a esperar al frente de la pantalla que saliera la foto de los participantes en placa, tras unos minutos aparecieron Alexa Torrex por su castigo de nominación perpetua y Mariana Zapata por Aura Cristina.

Mariana Zapata, no ocultó su sorpresa al quedar en placa de eliminación tras la decisión de Aura Cristina Geithner y con gran ironía expresó que se esperaba esa nominación por parte de la actriz.

No me importa, lo que más me duele es haberme quedado con las palabras atoradas. Mi Dios te pague por la nominación.

Mariana Zapata molesta por nominación de Aura Cristina Geithner. | Foto: Canal RCN

La influenciadora aseguró que no le daba miedo empezar la semana estando en placa de nominados y que está lista para seguir luchando por avanzar en esta ronda final de la competencia.