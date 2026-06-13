Ciro Quiñónez reta a Giovanny Ayala a enfrentarse en Stream Fighters 5, el evento de Westcol

La rivalidad de Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala al parecer cambió de escenario, pues el cantante de música popular ha retado a Giovanny a enfrentarse en Stream Fighters 5.

¿Por qué retó Ciro Quiñónez a Giovanny Ayala a enfrentarse en Stream Fighters 5?

En un reciente streaming de Westcol, en el que participaron artistas de música popular como Paola Jara, Jessi Uribe, Arelys Henao, Francy y Jhon Alex Castaño, Ciro Quiñónez sorprendió a Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, al asegurar que estaba listo para subirse al ring junto a Giovanny Ayala.

Ciro Quiñónez invitó a Giovanny Ayala a enfrentarse en Stream Fighters 5. (Foto: Canal RCN)

En el videoclip, que ya acumula miles de reproducciones y reacciones en redes sociales, los mismos cantantes le recordaron a Westcol que el conflicto entre ambos artistas alcanzó su punto más alto en 2024, cuando protagonizaron una contienda en un centro comercial que rápidamente se volvió viral en internet.

De acuerdo con lo que se menciona en el video, en aquel enfrentamiento Giovanny Ayala habría salido victorioso, lo que dejó abierta la posibilidad de una revancha por parte de Ciro.

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¿Cuál fue la reacción de los cantantes de música popular al reto de Ciro Quiñónez a Giovanny Ayala?

Aunque la mayoría de los artistas lo tomó con humor, la cantante Francy le aconsejó a Ciro, que este tipo de eventos son bastante exigentes, ya que ella misma tuvo la oportunidad de verlo en las dos últimas ediciones.

Francy aconsejó a Ciro Quiñónez sobre cómo son los eventos de Westcol. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Jhon Alex Castaño rompió el hielo al preguntarle a Ciro si pensaba enfrentarse sin la peluca, lo que desató las risas y burlas entre los demás presentes.

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¿Por qué empezaron las rencillas entre Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala?

Las rencillas entre Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala tendrían su origen en una serie de tensiones acumuladas dentro del entorno de la música popular.

Según lo ocurrido, Quiñónez habría denunciado presuntos episodios de hostigamiento por parte del equipo de Ayala durante algunos conciertos, lo que fue elevando el malestar entre ambas partes.

El conflicto terminó escalando cuando se encontraron cara a cara en un centro comercial, donde los reclamos habrían derivado en una confrontación física.

A esto se sumaron acusaciones cruzadas y diferencias públicas en redes y entrevistas, que terminaron por profundizar aún más la rivalidad entre los dos artistas.