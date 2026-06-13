En las últimas horas, el mundo del entretenimiento colombiano lamentó la partida de una reconocida actriz de amplia trayectoria en televisión, radio y teatro, quien falleció a los 98 años. Su nombre ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores han recordado su legado artístico.

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que murió en las últimas horas?

Se trata de Flor Vargas, una destacada actriz colombiana que dejó una huella importante en la escena cultural del país gracias a su participación en distintas producciones televisivas, obras de teatro y espacios radiales.

Flor Vargas dejó huella en la radio, el teatro y la televisión colombiana. (Foto: Freepik)

A lo largo de su carrera, se ganó el respeto del medio artístico por su talento, disciplina y trayectoria.

Su trabajo la convirtió en una figura apreciada por varias generaciones, siendo parte de una época clave para el desarrollo de la actuación en Colombia.

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¿De qué murió la actriz Flor Vargas?

Meses antes de su fallecimiento, la actriz concedió una entrevista a un programa de televisión en la que habló abiertamente sobre su estado de salud.

Allí explicó que padecía una enfermedad que afectaba sus huesos y otras partes del cuerpo, lo que le generaba dificultades en su vida diaria.

Flor Vargas había solicitado ayuda económica meses atrás. (Foto: Freepik)

En dicha conversación también mencionó que su condición estaba relacionada con problemas en las articulaciones y la audición, lo que la obligaba a depender de ayuda para realizar actividades cotidianas como movilizarse.

En ese momento, explicó que, aunque recibía una pensión equivalente al salario mínimo, no era suficiente para cubrir sus gastos médicos, personales y de asistencia, por lo que solicitó apoyo económico a los colombianos.

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¿Cómo despidieron en redes sociales a la actriz Flor Vargas?

La Asociación Colombiana de Actores fue una de las primeras entidades en confirmar la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, acompañada de una fotografía de la actriz, expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su aporte al teatro, la radio y la televisión colombiana.

El mensaje generó múltiples reacciones entre colegas, amigos y seguidores, quienes recordaron su trayectoria y enviaron mensajes de despedida, resaltando la importancia de su legado en la historia del entretenimiento del país.