Ester Expósito anunció drástica decisión tras supuestas fotos de Mbappé con otra mujer

Ester Expósito y Kylian Mbappé han sido noticia durante los últimos meses, debido a su noviazgo; pues apenas se conocieron los rumores de que estarían juntos, ellos empezaron a salir públicamente sin desmentir nada.

Durante La Copa Mundial FIFA 2026, la actriz española estuvo acompañando al futbolista en sus últimos partidos y luego de que Francia saliera eliminada, empezaron a disfrutar de sus vacaciones, pero ni así los dejaban en paz, porque los paparazzis los perseguían.

Así mismo, para esos mismos días, e incluso antes de que se terminara la copa del mundo, filtraron unas supuestas fotos de Mbappé en un yate con otra mujer. De esas imágenes hay varias que circularon por todos los portales de entretenimiento.

Artículos relacionados Karina García Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

Sin duda, esto causó un gran revuelo en redes, sin embargo, se supo que las fotos habían sido creadas por inteligencia artificial. Por esto, la española se pronunció e hizo un importante anuncio.

¿Qué dijo Ester Espósito ante los rumores de su relación con Mbappé?

En horas de la mañana de este jueves 30 de julio, Ester Expósito publicó un comunicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló su sentir frente a las difamaciones en su contra.

Ester Expósito sorprendió con decisión tras las supuestas fotos de Mbappé. (AFP/ ANDER GILLENEA)

“Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. No todo vale y esta vez me veo obligada a poner límite y actuar con herramientas legales”, escribió.

La actriz española se habría referido a todas las noticias e imágenes falsas sobre su relación con el famoso futbolista.

¿Mbappé se pronuncio tras las falsas imágenes junto a una mujer?

Estas fotos falsas salieron a la luz y se viralizaron justo cuando él estaba en medio del Mundial 2026, por lo que su enfoque estaba en el fútbol y no en los rumores sobre él, por eso, no habría comunicado nada al respecto.

Ester Expósito toma medidas tras rumores de su relación. (AFP/ ROBERTO SCHMIDT )

Sin embargo, dejó saber lo bien que está con su novia, porque apenas se terminó su paso por la copa, le tomó una foto a Ester con su uniforme del equipo de Francia.

Por ahora, se espera si el caso de la investigación avanza y se conoce con exactitud de los detalles de quiénes habrían hecho el montaje de las fotos.