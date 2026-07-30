Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ester Expósito anunció drástica decisión tras supuestas fotos de Mbappé con otra mujer

Ester Expósito por fin rompe el silencio sobre su relación con Mbappé y revela las drásticas medidas que tomará.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ester Expósito toma medidas tras rumores de su relación
Ester Expósito tomó inesperada decisión tras las supuestas fotos de Mbappé. (AFP/ Patricia DE MELO MOREIRA - AFP/ Franck Fife)

Ester Expósito y Kylian Mbappé han sido noticia durante los últimos meses, debido a su noviazgo; pues apenas se conocieron los rumores de que estarían juntos, ellos empezaron a salir públicamente sin desmentir nada.

Artículos relacionados

Durante La Copa Mundial FIFA 2026, la actriz española estuvo acompañando al futbolista en sus últimos partidos y luego de que Francia saliera eliminada, empezaron a disfrutar de sus vacaciones, pero ni así los dejaban en paz, porque los paparazzis los perseguían.

Así mismo, para esos mismos días, e incluso antes de que se terminara la copa del mundo, filtraron unas supuestas fotos de Mbappé en un yate con otra mujer. De esas imágenes hay varias que circularon por todos los portales de entretenimiento.

Artículos relacionados

Sin duda, esto causó un gran revuelo en redes, sin embargo, se supo que las fotos habían sido creadas por inteligencia artificial. Por esto, la española se pronunció e hizo un importante anuncio.

¿Qué dijo Ester Espósito ante los rumores de su relación con Mbappé?

En horas de la mañana de este jueves 30 de julio, Ester Expósito publicó un comunicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló su sentir frente a las difamaciones en su contra.

Ester Expósito tomó inesperada decisión tras las supuestas fotos de Mbappé
Ester Expósito sorprendió con decisión tras las supuestas fotos de Mbappé. (AFP/ ANDER GILLENEA)

“Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. No todo vale y esta vez me veo obligada a poner límite y actuar con herramientas legales”, escribió.

La actriz española se habría referido a todas las noticias e imágenes falsas sobre su relación con el famoso futbolista.

¿Mbappé se pronuncio tras las falsas imágenes junto a una mujer?

Estas fotos falsas salieron a la luz y se viralizaron justo cuando él estaba en medio del Mundial 2026, por lo que su enfoque estaba en el fútbol y no en los rumores sobre él, por eso, no habría comunicado nada al respecto.

Ester Expósito sorprendió con decisión tras las supuestas fotos de Mbappé
Ester Expósito toma medidas tras rumores de su relación. (AFP/ ROBERTO SCHMIDT )

Sin embargo, dejó saber lo bien que está con su novia, porque apenas se terminó su paso por la copa, le tomó una foto a Ester con su uniforme del equipo de Francia.

Por ahora, se espera si el caso de la investigación avanza y se conoce con exactitud de los detalles de quiénes habrían hecho el montaje de las fotos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura Barjum reaccionó a los rumores sobre un supuesto nuevo novio: esto dijo Laura Barjum

¿Laura Barjum tiene nuevo novio? Esto respondió tras ser fotografiada con un misterioso hombre

Una fotografía de Laura Barjum junto a un reconocido actor despertó rumores de romance y la modelo decidió reaccionar en redes sociales.

Mhoni lanzó fuerte advertencia sobre una reconocida presentadora Mhoni Vidente

Mhoni reveló que le estarían haciendo un “trabajo” a reconocida presentadora

Mhoni Vidente preocupó al revelar que, las complicaciones de salud de una reconocida presentadora se deben a un “trabajo muy fuerte”.

Ella es Valentina Ochoa, la esposa de Sebastián Vega y madre de uno de sus hijos Sebastián Vega

¿Quién es la hermosa esposa de Sebastián Vega, participante de MasterChef Celebrity?

La participación de Sebastián Vega en MasterChef Celebrity despertó el interés por conocer quién es Valentina Ochoa, su esposa

Lo más superlike

Silueta de actor en un escenario. Talento nacional

Este es el actor colombiano que consiguió un importante papel en La Odisea, ¿de quién se trata?

El bogotano hizo parte del elenco de la película de Cristopher Nolan e interpretó a uno de los personajes más queridos.

La Segura confesó que los neuroestimuladores no le dieron los resultados esperados. La Segura

¿Para qué sirven los neuroestimuladores que le pusieron a La Segura y cómo funcionan en el cuerpo?

karol g en concierto Karol G

Karol G vivió incómodo momento con fan en pleno concierto: la seguridad tuvo que intervenir

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó Talento internacional

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó

Karely Ruíz se pronunció tras incidente en su casa. Talento internacional

Karely Ruíz se pronunció tras sufrir impactante robo en su casa: ¿salió ilesa?